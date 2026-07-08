Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Украинские военные попались на продаже грузовика со взрывчаткой
На Украине трое военнослужащих попытались сбыть партию боеприпасов и более тонны взрывчатки общей стоимостью свыше 2 млн гривен (почти 45 тыс. долларов).
Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании троих военных, пытавшихся незаконно реализовать крупную партию вооружения, передает РИА «Новости».
«Пытались продать грузовик оружия. ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Злоумышленников поймали с поличным в момент погрузки арсенала. В кузове находилось более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового оружия. Оценочная стоимость изъятого превышает два млн гривен, что эквивалентно 44,8 тыс. долларов.
Проблема нелегального оборота оружия в рядах ВСУ приобрела системный характер. Месяцем ранее СМИ сообщали об аресте бойца штурмового полка в Одессе за аналогичное преступление.
В мае российские силовые структуры также фиксировали масштабную торговлю боеприпасами в Харьковской области, где оружие ежедневно передается криминальным группировкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские силовики задержали боевого медика за продажу дронов своего подразделения.
В Одессе правоохранители схватили бойца штурмового полка при сбыте автомата и гранат. В начале года сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку торговцев вывезенным из прифронтовых районов оружием.