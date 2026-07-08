Украинские военные попались на продаже грузовика со взрывчаткой

Tекст: Денис Тельманов

Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании троих военных, пытавшихся незаконно реализовать крупную партию вооружения, передает РИА «Новости».

«Пытались продать грузовик оружия. ГБР предъявило обвинение трем военнослужащим, которые планировали похитить более тонны взрывчатки», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Злоумышленников поймали с поличным в момент погрузки арсенала. В кузове находилось более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового оружия. Оценочная стоимость изъятого превышает два млн гривен, что эквивалентно 44,8 тыс. долларов.

Проблема нелегального оборота оружия в рядах ВСУ приобрела системный характер. Месяцем ранее СМИ сообщали об аресте бойца штурмового полка в Одессе за аналогичное преступление.

В мае российские силовые структуры также фиксировали масштабную торговлю боеприпасами в Харьковской области, где оружие ежедневно передается криминальным группировкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские силовики задержали боевого медика за продажу дронов своего подразделения.

В Одессе правоохранители схватили бойца штурмового полка при сбыте автомата и гранат. В начале года сотрудники СБУ обезвредили преступную группировку торговцев вывезенным из прифронтовых районов оружием.