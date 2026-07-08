Эксперты раскрыли способ резко снизить плату за коммуналку

Эксперты разработчика световых систем описали экономию на ЖКХ с умным светом

Tекст: Елизавета Шишкова

По их словам, сократить затраты на ЖКХ можно не только за счет бережного расхода электричества в квартире, но и благодаря уменьшению общедомового потребления. «Умный свет» в подъезде может работать по датчикам движения и освещенности: включаться только при необходимости и учитывать уровень естественного света, передает Газета.Ru.

Специалисты отметили, что дополнительную экономию обеспечивают LED-светильники, которые потребляют меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. В рублях снижение общедомовых расходов способно составить от 50 до 250 рублей в месяц в зависимости от региона и площади квартиры, а при наличии подземного паркинга эффект будет заметнее. Для перехода на такой тип освещения жильцам необходимо согласовать решение с управляющей компанией и провести общедомовое голосование.

Экономию в пределах квартиры оценили аналитики Aqara.ru. По их расчетам, датчики движения и освещенности помогают сократить расходы на электричество примерно на 100 рублей в месяц в типовой квартире, особенно в коридорах, гардеробных и санузлах, где свет часто забывают выключить. Еще один источник экономии дает теплый пол: умные термостаты и датчики температуры позволяют снижать обогрев ночью или при отсутствии людей и включать его к возвращению, при сценарном использовании экономия может достигать 50%.

Эксперты также посоветовали устанавливать датчики протечки и системы автоматического перекрытия воды. Они подчеркнули, что такие решения не уменьшают коммунальные платежи напрямую, но помогают избежать крупных расходов на ремонт и возмещение ущерба соседям в случае аварии.

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