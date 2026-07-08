  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Песков объяснил причины начала СВО Россией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 04:55 • Новости дня

    Армия США объявила об окончании раунда атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские вооруженные силы завершили новый раунд ударов по Ирану, в ходе которого были поражены 80 целей, сообщается в соцсети Х Центрального командования ВС США.

    «Вооруженные силы завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, в ходе которого были атакованы более 80 целей с применением высокоточных боеприпасов», – сказано в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети Х

    Американские военные называют атаку «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям.

    Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью. Армия США начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях американских ударов в Иране.


    7 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    Снаряд поджег катарский нефтетанкер в Ормузском проливе
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной танкер Al-Raqayat подвергся обстрелу и загорелся при попытке пересечь Ормузский пролив в сопровождении американских военных кораблей.

    Судно следовало по оманскому маршруту под прикрытием американских военных, передает РИА «Новости».

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источники уточняет причину инцидента. «Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения», – говорится в заявлении телеканала.

    Информацию об ударе подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, снаряд поразил левый борт судна, которое направлялось на юг вдоль побережья Омана. В результате прямого попадания на танкере вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники обвинили Иран в ракетных атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил нефтяной танкер у побережья Омана.

    Незадолго до этого боевой самолет США атаковал шедшее в сторону Ирана судно в Оманском заливе.

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    7 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией

    Трамп: Гренландией должны управлять США

    Трамп снова поднял вопрос контроля над Гренландией
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о статусе Гренландии, заявив о необходимости установления американского контроля над островом. Об этом он заявил во время визита в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО.

    По словам американского лидера, Дания, которая осуществляет управление Гренландией, якобы недостаточно занимается развитием территории. Трамп заявил, что остров имеет важное значение для Соединенных Штатов и должен перейти под управление Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Гренландией должны управлять Соединенные Штаты, а не Дания», – заявил президент США.

    Он также отметил, что, по его мнению, Копенгаген не выделяет достаточных средств на поддержку региона. «Гренландия не помогает Дании. Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», – сказал Трамп.

    Американский президент подчеркнул, что споры вокруг возможного установления контроля США над островом негативно отражаются на отношениях Вашингтона с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    «Это ухудшает мои отношения с НАТО», – заявил Трамп, говоря о разногласиях с партнерами по вопросу Гренландии.

    В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать Гренландию американской стороне.

    Зимой Трамп выступил с прямыми угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена.

    Из-за подобных агрессивных заявлений Европейский союз обсудил возможные варианты защиты острова от захвата.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    7 июля 2026, 14:42 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США

    Американист Дудаков: Вероятность военной операции США в Бразилии около нулевая

    Эксперты объяснили заявление МИД Бразилии об угрозе военного вторжения США
    @ 1st Sgt. Austin Berner/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Дональд Трамп намеренно обостряет ситуацию вокруг накрокартелей в Бразилии, чтобы затем представить общественности новую дипломатическую победу. Это вполне логично, учитывая, что в скором времени в Штатах состоятся выборы, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее Бразилия выразила обеспокоенность по поводу риска вторжения США.

    «Само по себе внесение США еще нескольких латиноамериканских организаций в список террористических мало что значит. Профильные ведомства Штатов регулярно пополняют эти реестры новыми ОПГ, но никаких интервенций это не влечет. Исключение составляет Венесуэла, но та операция имела первоосновой исключительно сырьевой фактор», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Вместе с тем, политолог указал на напряженные отношения главы Белого дома Дональда Трампа с нынешним президентом Бразилии Луисом да Силвой. «Впрочем, сценарий кражи бразильского лидера по аналогии с похищением Николаса Мадуро весьма маловероятен», – продолжил собеседник.

    Спикер считает, что Трамп может попытаться использовать ситуацию для создания давления на Бразилию в рамках пиара в преддверии промежуточных выборов в США. «Одним из элементов этого воздействия может стать требование выйти из БРИКС», – добавил аналитик.

    Но наиболее вероятным сценарием он считает закулисные переговоры Трампа с бразильским руководством. «В итоге да Силва может подыграть Белому дому, что увенчается заключением какой-нибудь довольно абстрактной «сделки». Также стороны могут объявить, что сообща поставили заслон наркотрафику», – пояснил Дробницкий.

    Вероятность проведения какой бы то ни было военной операции США на территории Бразилии около нулевая, согласен американист Малек Дудаков. При этом, заметил он, латиноамериканское направление остается одним из наиболее приоритетных для Пентагона.

    «Несмотря на отправку сил и ресурсов на Ближний Восток для противостояния с Ираном, Белый дом не забывает про Латинскую Америку. США проводят там не военные, а, скорее, полицейские операции. Это касается, в частности, Перу, Эквадора и ряда других небольших стран, где у власти находятся лояльные Вашингтону силы», – отметил спикер.

    «Исходя из этого, думаю, опасения Бразилии по поводу вторжения США – это попытка действующей власти усилить свои позиции на предстоящих в октябре президентских выборах», – считает собеседник. Он напомнил, что в этой гонке администрация Трампа поддерживает правые силы, которые представляет Флавио Болсонару.

    «Для левых же во главе с да Силвой противостояние с США стало выигрышной повесткой. Когда Вашингтон начал вводить тарифы в отношении Бразилии, рейтинги нынешнего президента ощутимо выросли», – резюмировал политолог.

    Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра выразил обеспокоенность по поводу «риска применения США военной силы» против его страны. Об этом говорится в письме дипломата, направленном в Палату депутатов Национального конгресса, передает телеканал CNN Brasil.

    Адресант напомнил, что в мае Белый дом внес Primeiro comando da capital (PCC) и Comando vermelho («Красная команда») в список глобальных террористических организаций (SDGT). Обосновывалось это тем, что наркогруппировки имеют обширные сети, простирающиеся далеко за пределы Бразилии.

    «Такая квалификация может быть использована для оправдания трансграничных действий против бразильских государственных институтов», –  предупреждает Виейра. «Существует риск того, что США могут прибегнуть к применению военной силы», – детализировал глава бразильского внешнеполитического ведомства.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указывал, что решение американских властей может быть истолковано как предоставление Вашингтону полномочий на проведение операций против лидеров группировок в любой точке мира.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    8 июля 2026, 01:21 • Новости дня
    Axios сообщил о целях американских ударов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные США нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива в ответ на возобновившиеся атаки Ирана на коммерческие суда.

    «По словам американского чиновника, целями были иранские системы противовоздушной обороны, системы наблюдения за побережьем, ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, пусковые установки беспилотников и портовые сооружения», – пишет портал Axios .

    Американский чиновник уточнил, что удары, нанесенные США во вторник, были в четыре-пять раз масштабнее и мощнее, чем предыдущие в Ормузском проливе 10 дней назад.

    Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм.

    Напомним, армия США 7 июля нанесла удары по Ирану, обвинив его в новых атаках на суда в Ормузе. В этот же день Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.

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    7 июля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    Трамп признался в разочаровании НАТО
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о глубоком разочаровании в НАТО и признался, что мог бы не приехать на саммит альянса, если бы он проходил не в Турции.

    «Я был очень разочарован в НАТО. И честно говоря, если бы саммит проходил не в Турции, где мой друг является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил», – подчеркнул Трамп во время переговоров с президентом Турции, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал дружбу американского и турецкого лидеров спасением для Североатлантического альянса.

    Руководство военного блока подготовило для президента США презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов.

    Ранее Трамп раскритиковал европейских партнеров по НАТО.

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    7 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    Возле отеля Макрона в Дамаске прогремели взрывы

    Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем Макрона в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Сирии произошла серия взрывов в непосредственной близости от гостиницы, в которой разместился президент Франции Эммануэль Макрон.

    Несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился французский лидер, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сообщение Reuters, полученное от источника в службе безопасности.

    «Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск. Французский лидер запланировал обсуждение возможностей экономического сотрудничества с переходным руководством страны.

    За несколько дней до этого в сирийской столице недалеко от Дворца правосудия прогремел смертельный взрыв.

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 23:25 • Новости дня
    Макрон оконфузился перед четой Эрдоган при попытке быть вежливым

    Макрон во время приветствия оконфузился перед четой Эрдоган

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Макрон, прибывший в Анкару на саммит НАТО, присутствовал на ужине, устроенном для лидеров стран-участниц и их супругов, однако на входе в президентский дворец французский лидер сумел привлечь к себе объективы мировых СМИ очередных конфузом.

    У дверей президентского комплекса гостей встречали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине, пишет Haberler.

    Макрон с супругой Брижит поприветствовали чету Эрдоган, после чего французский лидер попытался поцеловать руку Эмине. Но она не позволила ему это сделать.

    На кадрах видно, как Макрон склонился над рукой супруги президента Турции, но она настойчиво удерживает француза от несвойственной на востоке любезности.

    Этот момент был запечатлен на камеры нескольких СМИ и быстро распространился в сети.

    Пока Макрон тщетно пытался приветственно облобызать руку Эмине, Эрдоган  протянул руку Брижит и слегка задержал ее ладонь в своей. После чего президент Турции взял Макрона за руку, поставил рядом с собой для совместного  фото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале французский политик Филиппо высмеял очередной конфуз Макрона с женой в самолете. До этого Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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    8 июля 2026, 01:50 • Новости дня
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Иран назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнее нападение американских военных вызвало резкую критику в Тегеране из-за грубого игнорирования сразу двух пунктов международных договоренностей, заявил замглавы МИД ирана Казем Гарибабади.

    «Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», – приводит ТАСС слова дипломата в комментарии агентству Fars.

    Он добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты уже несколько раз отступали от выполнения условий данного документа.

    В этом связи Тегеран считает, что американская сторона пренебрегла условиями соглашений.

    При этом армия США, 7 июля начиная удары по Ирану заявила, что это своего рода наказание за якобы его нападения на суда в Ормузе. Axios сообщил о целях США при ударах по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники 6 июля обвинили иранских военных в новых ракетных ударах по проходящим через этот маршрут кораблям. Минфин США 7 июля внезапно отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью.


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    7 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области

    В Сумской области при боевом слаживании у ВСУ растут небоевые потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и узнали о смертоносных боевых слаживаниях ВСУ в Сумской области, в ходе которых множатся небоевые потери противника.

    «На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше десяти  смертей мобилизованных украинцев, которые не выдержали физические нагрузки», –  рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что командование 115 обр ТерО на своих ресурсах признало существенные потери в Белопольском районе, восполнить которые бригада пытается за счет вынужденных переселенцев.

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в районе Уланово. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 15 участках до 500 метров. Постоянные стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    Как сообщили российские бойцы, в Черниговской области местные власти проводят информкампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине инициативу считают необходимой не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации.

    «Также в Черниговской области местные власти признали эффективность ударов Российских войск по АЗС региона, где на севере области не осталось работающих автозаправочных станций», – поделились «Северяне».

    На Харьковском направлении в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах «Северяне» продвинулись до 200 метров.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 900 метров. При этом стрелковые бои идут в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На подступах к Захаровке бойцы «Севера» уничтожили группу украинских националистов в развалинах заброшенного еще в 1991 году села Соломенное.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, в лесных массивах около сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили три заправки украинской армии в Черниговской области. ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке, за которую ВС России ведут бои.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    Загоревшийся в Оманском проливе танкер оказался под угрозой масштабного взрыва

    Reuters: Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Катарский танкер получил серьезные повреждения левого борта вблизи побережья Омана, из-за чего экипажу пришлось экстренно эвакуироваться, оставив полыхающее машинное отделение.

    Перевозящий сжиженный природный газ катарский танкер Al Rekayyat находится под угрозой масштабного взрыва, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    После вооруженного нападения в машинном отделении судна начался сильный пожар. Экипаж успел подать сигнал бедствия перед вынужденной эвакуацией. По информации иранской корпорации IRIB, катарское судно пыталось пройти через Ормузский пролив при поддержке американских военно-морских сил.

    Представители телекомпании заявили: «Танкер стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения». В результате ночного ракетного обстрела 7 июля пострадало еще одно судно. Значительные повреждения получил саудовский танкер, перевозивший сырую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарский нефтяной танкер загорелся при попытке пересечения Ормузского пролива.

    Американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных обстрелах коммерческих судов.

    В конце июня бойцы Корпуса стражей Исламской революции атаковали грузовое судно под сингапурским флагом.

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