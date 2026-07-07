Три задачи России для конкуренции с американским СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для перевозки СПГ - сжиженного природного газа. «В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути», – сказал председатель правительства.

Речь идет о газовозах самого высокого ледового класса Arc7, которые позволяют круглогодично вывозить СПГ с российских проектов в сложных арктических условиях Северного морского пути.

«Новые проекты должны стать альтернативой тем газовозам, которые строились на верфи «Звезда» с активным участием корейских компаний и использованием импортных технологий», - говорит Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам». По словам эксперта, подобные суда сочетают сразу две высочайшие технологические компетенции: безопасную транспортировку сжиженного газа при экстремально низких температурах и способность самостоятельно преодолевать толстые арктические льды, что требует особых решений по корпусу, систем хранения грузов и систем безопасности.

У России - мирового лидера по строительству атомных ледоколов, конечно, накоплены огромные компетенции в строительстве судов ледового класса. На той же дальневосточной «Звезде» строят танкеры ледового класса для перевозки нефти. Проблема в том, что у России нет ряда технологий, необходимых для строительства именно газовозов - танкеров для перевозки СПГ.

«Ключевыми вызовами остаются собственные криогенные мембраны и малооборотные судовые двигатели, ранее поставлявшиеся зарубежными компаниями.

После прекращения сотрудничества с французской GTT ведется активное импортозамещение: разработана отечественная мембранная система, прошедшая аккредитацию, и продолжается создание собственных судовых двигателей. Это делает производство полностью российских СПГ-танкеров технически сложной, но достижимой задачей», - говорит Гудым.

Уникальность газовозов высокого ледового класса Arc7 состоит в том, что они нужны, по сути, только России. Обычные газовозы найти на вторичном рынке не такая уж проблема, а вот класса Arc7 создавали специально под запрос России. «Мировой спрос на такие суда ограничен — уникальные ледовые газовозы создавались преимущественно под российские арктические проекты. Основными заказчиками были отечественные компании, и корейские верфи действительно разрабатывали их практически эксклюзивно под российский рынок. Для других стран подобный класс судов не востребован из-за отсутствия соответствующих маршрутов и климатических условий», - говорит Гудым.

Российские СПГ-заводы находятся в Арктике, куда обычные газовозы могут ходить только несколько месяцев в году, а большую часть времени - не могут. Например, целых девять месяцев в году вывозить газ с «Арктик СПГ-2» в состоянии только газовозы высокого ледового класса. Получается, что без них завод просто встанет на большую часть года.

Почему Россия раньше не начала делать газовозы высокого ледового класса? «Во-первых, раньше у России не было таких СПГ-заводов. У нас был сахалинский завод, но там нет такой ледовой нагрузки. Только когда появился арктический завод «Новатэка» «Ямал СПГ», стало понятно, в каких льдах должны работать суда и какие характеристики иметь. И перед компанией встал вопрос, кто построит такие газовозы. На тот момент саму российскую верфь «Звезда» только начали строить, а заводу «Ямал СПГ» газовозы нужны были уже сейчас, поэтому «Новатэку« негласно разрешили разместить заказ на южнокорейской верфи. А вот под второй завод «Арктик СПГ-2» компания обязана была разместить заказ уже на «Звезде», что она и сделала», - рассказывает Игорь Юшков.

Однако новенькая «Звезда» пока еще сама не умела строить такие газовозы, плюс у нас не было своих комплектующих, поэтому проект был организован совместно с южнокорейскими судостроителями. План был такой. Южная Корея присылает судостроительные комплекты, из которых на «Звезде» собирают 15 заказанных газовозов ледового класса Arc7. Предполагалось, что с каждым новым газовозом будет расти локализация производства, то есть доля российского оборудования.

Однако санкции Запада изменили планы. По неофициальной информации, Южная Корея успела отправить в Россию судокомплекты и оборудование только для пяти газовозов, а французский производитель специальной мембран поставил ее только для трех танкеров.

Первый газовоз из этой серии «Алексей Косыгин» был поставлен «Арктик СПГ-2» в конце прошлого года, второй «Константин Посьет» - совсем недавно, а третий ожидается к концу 2026 года. А вот что ждать дальше - пока не ясно. Судьба четвертого и пятого газовозов на «Звезде» зависит от того, смогли ли российские компании сделать собственную специальную мембрану, говорит Юшков.

Мишустин заявил, что построено уже два, и в ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса.

«Потребность в таких газовозах будет только расти. Уже сейчас под проекты развития Северно-морского пути требуются полный собственный танкерный флот, а в перспективе по мере расширения экспорта СПГ потребуется еще больше.

Для России обладание собственными танкерами - стратегически важный вопрос энергетической безопасности и независимости»,

- говорит Кристина Гудым.

Изначально «Новатэк« заказывал под три очереди «Арктик СПГ-2» 21 газовоз класса Arc7: шесть были заказаны на южнокорейской судоверфи, 15 - на российский «Звезде».

Сейчас запустили пока только две очереди СПГ-завода проектной мощностью 13,2 млн тонн в год. Когда будет построена третья очередь - пока большой вопрос. Потому что строить крупнотоннажные СПГ-заводы без иностранных технологий Россия еще тоже только учится. Две первые очереди удалось построить тоже благодаря тому, что успели завезти специальное оборудование и технологии. Поэтому импортозамещение идет и по газовозам, и по СПГ-заводам, говорит Юшков.

«Перед Россией стоит три задачи. Во-первых, найти того, кто у нас купит подсанкционный СПГ. Вопрос с поставками с первых двух очередей «Арктик СПГ-2» был разрешен благодаря Китаю, который выделил для приема специальный терминал. Второй - надо научиться самим строить крупнотоннажные СПГ-заводы. Третий - параллельно решить вопрос с газовозами», - говорит Юшков.

И все эти задачи России придется решать собственными силами, потому что рассчитывать на снятие санкций и доступ к иностранным технологиям и комплектующим, не приходится. «Санкции с нас не снимут, в сфере СПГ - тем более. Потому что американцы открыто конкурируют с нами в этом сегменте и являются крупнейшим в мире экспортером СПГ. И пока США занимают такой статус, санкции против России будут существовать. Поэтому наши надежда на то, что Китай будет брать у нас СПГ, а мы сами освоим все эти технологии», - заключает эксперт ФНЭБ.