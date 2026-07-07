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    7 июля 2026, 08:40 • Экономика

    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ

    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия намерена создать полностью отечественный танкер для перевозки СПГ. Речь идет об уникальном газовозе самого высокого ледового класса Arc7. Это дефицитные суда, потому что они никому больше не нужны, кроме России. Только у нашей страны СПГ-заводы находятся в Арктике и сковываются толстым льдом по девять месяцев в году. Какие высочайшие технологические компетенции необходимо освоить?

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для перевозки СПГ - сжиженного природного газа. «В перспективе он может составить основу грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути», – сказал председатель правительства.

    Речь идет о газовозах самого высокого ледового класса Arc7, которые позволяют круглогодично вывозить СПГ с российских проектов в сложных арктических условиях Северного морского пути.

    «Новые проекты должны стать альтернативой тем газовозам, которые строились на верфи «Звезда» с активным участием корейских компаний и использованием импортных технологий», - говорит Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам». По словам эксперта, подобные суда сочетают сразу две высочайшие технологические компетенции: безопасную транспортировку сжиженного газа при экстремально низких температурах и способность самостоятельно преодолевать толстые арктические льды, что требует особых решений по корпусу, систем хранения грузов и систем безопасности.

    У России - мирового лидера по строительству атомных ледоколов, конечно, накоплены огромные компетенции в строительстве судов ледового класса. На той же дальневосточной «Звезде» строят танкеры ледового класса для перевозки нефти. Проблема в том, что у России нет ряда технологий, необходимых для строительства именно газовозов - танкеров для перевозки СПГ.

    «Ключевыми вызовами остаются собственные криогенные мембраны и малооборотные судовые двигатели, ранее поставлявшиеся зарубежными компаниями.

    После прекращения сотрудничества с французской GTT ведется активное импортозамещение: разработана отечественная мембранная система, прошедшая аккредитацию, и продолжается создание собственных судовых двигателей. Это делает производство полностью российских СПГ-танкеров технически сложной, но достижимой задачей», - говорит Гудым.

    Уникальность газовозов высокого ледового класса Arc7 состоит в том, что они нужны, по сути, только России. Обычные газовозы найти на вторичном рынке не такая уж проблема, а вот класса Arc7 создавали специально под запрос России. «Мировой спрос на такие суда ограничен — уникальные ледовые газовозы создавались преимущественно под российские арктические проекты. Основными заказчиками были отечественные компании, и корейские верфи действительно разрабатывали их практически эксклюзивно под российский рынок. Для других стран подобный класс судов не востребован из-за отсутствия соответствующих маршрутов и климатических условий», - говорит Гудым.

    Российские СПГ-заводы находятся в Арктике, куда обычные газовозы могут ходить только несколько месяцев в году, а большую часть времени - не могут. Например, целых девять месяцев в году вывозить газ с «Арктик СПГ-2» в состоянии только газовозы высокого ледового класса. Получается, что без них завод просто встанет на большую часть года.

    Почему Россия раньше не начала делать газовозы высокого ледового класса? «Во-первых, раньше у России не было таких СПГ-заводов. У нас был сахалинский завод, но там нет такой ледовой нагрузки. Только когда появился арктический завод «Новатэка» «Ямал СПГ», стало понятно, в каких льдах должны работать суда и какие характеристики иметь. И перед компанией встал вопрос, кто построит такие газовозы. На тот момент саму российскую верфь «Звезда» только начали строить, а заводу «Ямал СПГ» газовозы нужны были уже сейчас, поэтому «Новатэку« негласно разрешили разместить заказ на южнокорейской верфи. А вот под второй завод «Арктик СПГ-2» компания обязана была разместить заказ уже на «Звезде», что она и сделала», - рассказывает Игорь Юшков.

    Однако новенькая «Звезда» пока еще сама не умела строить такие газовозы, плюс у нас не было своих комплектующих, поэтому проект был организован совместно с южнокорейскими судостроителями. План был такой. Южная Корея присылает судостроительные комплекты, из которых на «Звезде» собирают 15 заказанных газовозов ледового класса Arc7. Предполагалось, что с каждым новым газовозом будет расти локализация производства, то есть доля российского оборудования.

    Однако санкции Запада изменили планы. По неофициальной информации, Южная Корея успела отправить в Россию судокомплекты и оборудование только для пяти газовозов, а французский производитель специальной мембран поставил ее только для трех танкеров.

    Первый газовоз из этой серии «Алексей Косыгин» был поставлен «Арктик СПГ-2» в конце прошлого года, второй «Константин Посьет» - совсем недавно, а третий ожидается к концу 2026 года. А вот что ждать дальше - пока не ясно. Судьба четвертого и пятого газовозов на «Звезде» зависит от того, смогли ли российские компании сделать собственную специальную мембрану, говорит Юшков.

    Мишустин заявил, что построено уже два, и в ближайшие несколько лет планируется ввод в эксплуатацию еще трех серийных отечественных СПГ-газовозов высокого ледового класса.

    «Потребность в таких газовозах будет только расти. Уже сейчас под проекты развития Северно-морского пути требуются полный собственный танкерный флот, а в перспективе по мере расширения экспорта СПГ потребуется еще больше.

    Для России обладание собственными танкерами - стратегически важный вопрос энергетической безопасности и независимости»,

    - говорит Кристина Гудым.

    Изначально «Новатэк« заказывал под три очереди «Арктик СПГ-2» 21 газовоз класса Arc7: шесть были заказаны на южнокорейской судоверфи, 15 - на российский «Звезде».

    Сейчас запустили пока только две очереди СПГ-завода проектной мощностью 13,2 млн тонн в год. Когда будет построена третья очередь - пока большой вопрос. Потому что строить крупнотоннажные СПГ-заводы без иностранных технологий Россия еще тоже только учится. Две первые очереди удалось построить тоже благодаря тому, что успели завезти специальное оборудование и технологии. Поэтому импортозамещение идет и по газовозам, и по СПГ-заводам, говорит Юшков.

    «Перед Россией стоит три задачи. Во-первых, найти того, кто у нас купит подсанкционный СПГ. Вопрос с поставками с первых двух очередей «Арктик СПГ-2» был разрешен благодаря Китаю, который выделил для приема специальный терминал. Второй - надо научиться самим строить крупнотоннажные СПГ-заводы. Третий - параллельно решить вопрос с газовозами», - говорит Юшков.

    И все эти задачи России придется решать собственными силами, потому что рассчитывать на снятие санкций и доступ к иностранным технологиям и комплектующим, не приходится. «Санкции с нас не снимут, в сфере СПГ - тем более. Потому что американцы открыто конкурируют с нами в этом сегменте и являются крупнейшим в мире экспортером СПГ. И пока США занимают такой статус, санкции против России будут существовать. Поэтому наши надежда на то, что Китай будет брать у нас СПГ, а мы сами освоим все эти технологии», - заключает эксперт ФНЭБ.

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    Три задачи России для конкуренции с американским СПГ

    Россия намерена создать полностью отечественный танкер для перевозки СПГ. Речь идет об уникальном газовозе самого высокого ледового класса Arc7. Это дефицитные суда, потому что они никому больше не нужны, кроме России. Только у нашей страны СПГ-заводы находятся в Арктике и сковываются толстым льдом по девять месяцев в году. Какие высочайшие технологические компетенции необходимо освоить? Подробности

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