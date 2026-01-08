Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.7 комментариев
Каллас: ЕС обсуждает возможный ответ на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии.
По словам Каллас, сигналы, поступающие по поводу Гренландии, вызывают «глубокую озабоченность» в Европе, передает ТАСС.
Она отметила, что в ЕС ведутся дискуссии о степени реальности угрозы и о том, каким может быть ответ европейских стран, если опасения подтвердятся. Каллас подчеркнула, что эти обсуждения проходят между государствами Евросоюза.
Ранее Politico сообщало, что европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант развертывания союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.
Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией. Как сообщил The Telegraph, Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии.