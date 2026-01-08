Politico: В ЕС обсуждают переброску войск в Гренландию

Tекст: Елизавета Шишкова

В Европейском союзе обсуждается возможность размещения европейских военных подразделений в Гренландии, передает RT. По данным издания Politico, инициатива направлена на защиту территориальной целостности Дании и предотвращение силового сценария со стороны Соединенных Штатов. Указывается, что европейские дипломаты рассматривают вариант развертывания в регионе подразделений из Германии и Франции.

Западные эксперты считают, что присутствие европейских военных может значительно повысить политическую цену для Вашингтона в случае попытки захвата острова. В публикации отмечается, что подобные меры способны стать серьезным сдерживающим фактором для администрации Дональда Трампа.

Кроме военного присутствия, обсуждаются предложения по увеличению оборонных расходов в Арктике и созданию схемы патрулирования «Арктический страж». Эта инициатива призвана продемонстрировать, что Европа готова самостоятельно обеспечивать безопасность региона и защищать Гренландию от интересов России и Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений по Гренландии.

Международная стратегия Дональда Трампа провоцирует личные страхи и заставляет Данию и Норвегию задуматься об объединении ради сохранения контроля над Гренландией.

Глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что вопросы будущего Гренландии должны решаться только с участием самой Гренландии и Дании.