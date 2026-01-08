«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
В ЕС призвали готовиться к конфронтации с Трампом
Европейские дипломаты предупредили о необходимости быть готовыми к конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений по Гренландии.
Издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС сообщает, что Евросоюз призвали готовиться к прямой конфронтации с президентом США Дональдом Трампом на фоне его интереса к Гренландии. Дипломат заявил: «Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом... Он настроен агрессивно, и нам нужно быть в режиме полной готовности», передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что ранее европейские правительства не придавали серьезного значения угрозам Трампа по поводу Гренландии. Сейчас, по данным издания, в ЕС осознали всю серьезность ситуации.
Европейские чиновники, как пишет Politico, больше не игнорируют резкую риторику Трампа и «отчаянно ищут план», чтобы противодействовать возможным действиям США по Гренландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия рассматривает возможность размещения дополнительных американских военных на фоне заявлений о стратегической важности острова и угрозах Вашингтона.
Британская газета Times рассказала о четырех вариантах, которые администрация США может использовать для получения контроля над Гренландией.