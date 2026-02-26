У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».18 комментариев
Глава Европарламента признала провал программы SAFE по закупке оружия ЕС
Европейская программа SAFE по обороне, которая является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, не смогла преодолеть трудностями из-за недостаточного финансирования и споров по условиям участия Британии.
«Что касается SAFE, то пока она у нас не совсем получилась. Окно [кредитования] все еще небольшое. Заглядывая вперед, я пока его не закрываю. Возможно, оно понадобится для второй программы, которую можно сделать более приемлемой через более качественные переговоры», – цитирует РИА «Новости» главу Европарламента Роберту Метсола на мероприятии в британском аналитическом центре Chatham House.
В 2025 году переговоры ЕС и Британии зашли в тупик из-за разногласий по сумме финансового участия Британии и обязательной доле компонентов, произведенных в ЕС.
В ноябре Bloomberg сообщало, что власти Британии отказались выплачивать от 4 до 6,5 млрд евро, которые требовала Еврокомиссия за доступ к кредитному инструменту.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильнюс в декабре подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE. В Варшаве прошел протест против участия Польши в SAFE. Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны.