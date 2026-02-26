  • Новость часаМинобороны доложило о ликвидации 60 дронов ВСУ над регионами России за три часа
    Киев ударил по дорогому для Вашингтона
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    26 февраля 2026, 01:30 • Новости дня

    Глава Европарламента признала провал программы SAFE по закупке оружия ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейская программа SAFE по обороне, которая является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, не смогла преодолеть трудностями из-за недостаточного финансирования и споров по условиям участия Британии.

    «Что касается SAFE, то пока она у нас не совсем получилась. Окно [кредитования] все еще небольшое. Заглядывая вперед, я пока его не закрываю. Возможно, оно понадобится для второй программы, которую можно сделать более приемлемой через более качественные переговоры», – цитирует РИА «Новости» главу Европарламента Роберту Метсола на мероприятии в британском аналитическом центре Chatham House.

    В 2025 году переговоры ЕС и Британии зашли в тупик из-за разногласий по сумме финансового участия Британии и обязательной доле компонентов, произведенных в ЕС.

    В ноябре Bloomberg сообщало, что власти Британии отказались выплачивать от 4 до 6,5 млрд евро, которые требовала Еврокомиссия за доступ к кредитному инструменту.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильнюс в декабре подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE. В Варшаве прошел протест против участия Польши в SAFE. Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны.

    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    25 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    Экс-главком ВМФ Евменов анонсировал масштабное сокращение типов кораблей
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    TWZ: Разведдроны MQ-9 превратят в носители дальнобойных крылатых ракет
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Экспроприация активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    25 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает за соблюдение международных обязательств по нераспространению ядерного оружия и призывает всех участников сохранять спокойствие на фоне сообщений о поставках, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай последовательно выступает против применения ядерного оружия и настаивает на недопустимости ядерной войны, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине Великобританией и Францией.

    Она подчеркнула важность строгого соблюдения всех международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

    Мао Нин отметила, что не располагает конкретной информацией о ситуации, освещенной Службой внешней разведки России, однако подтвердила неизменную позицию Пекина по ядерному вопросу. Китайские дипломаты призывают к ответственности и международному диалогу по вопросам ядерной безопасности.

    В ответ на просьбу прокомментировать заявления СВР, официальный представитель КНР подчеркнула, что Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить недопонимания и эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

    Представитель британского премьера Кира Стармера опроверг информацию о работе Лондона и Парижа над такими поставками.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные страны в практическом манипулировании данной проблематикой.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    25 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    25 февраля 2026, 06:44 • Новости дня
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    В Дании допустили обсуждение размещения ядерного оружия
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства, заявил он изданию Politiken во вторник во время визита в Киев.

    Поульсен заявил в интервью изданию Politiken во время визита в Киев, что готов обсуждать вопрос о софинансировании ядерных программ или размещении ядерного оружия на территории королевства, передает ТАСС.

    По его словам, это не означает, что решение должно быть принято немедленно, однако он открыт к обсуждению всей структуры ядерной политики страны в текущей ситуации, включая экономические и технические аспекты.

    Ранее на протяжении 70 лет Дания придерживалась политики, запрещающей наличие ядерного оружия на своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания установила новый радар около аэропорта Копенгагена для защиты от беспилотников.

    Дания и Норвегия начали расследование после появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло.

    25 февраля 2026, 07:20 • Новости дня
    Эксперт сообщил о применении ВСУ мин с волновым эффектом Доплера

    Tекст: Катерина Туманова

    Эффект Доплера – это изменение частоты и длины волн (звуковых, световых, электромагнитных), которые воспринимаются из-за движения их источника или наблюдателя, такие мины с радиовзрывателями, реагирующими на изменение радиофона при движении объектов в зоне СВО стали устанавливать боевики ВСУ.

    Украинские военные начали активно использовать мины с радиовзрывателями, обладающими эффектом Доплера, рассказал РИА «Новости» заместитель генерального директора компании-производителя дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

    По его словам, такие мины оснащаются датчиками, излучающими радиосигнал, и реагируют они на изменение радиофона, которое происходит при появлении и передвижении любого объекта.

    «Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», – рассказал Садовник.

    Он отметил, что методы обнаружения и нейтрализации подобных мин схожи с методами, применяемыми для поиска беспилотных летательных аппаратов, поскольку детекция строится на анализе радиосигнала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перешли на оптоволоконные дроны после потери пилотов. Власти ДНР узнали, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами.


    25 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    В России создан тактический беспилотник-камикадзе с дальностью полета 100 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 км и обладающий повышенной защитой от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Разработка комплекса «Куб-10МЭ» стала первой в России среди тактических беспилотников-камикадзе с управляемыми боеприпасами, сообщает ТАСС.

    По данным концерна «Калашников», аппарат был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта применения подобных устройств в зоне специальной военной операции (СВО).

    Комплекс оснащен оптико-электронной системой наведения, что позволяет поражать движущиеся цели, а также отличается высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системам противовоздушной обороны (ПВО).

    Также в устройство интегрирована система аэрофото- и видеосъемки с возможностью записи информации на борт.

    Новый боеприпас предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов, объектов ПВО и других объектов противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». В России создали БПЛА для замены системы Starlink. Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО.

    25 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    МИД: НАТО формирует вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Замглавы МИД Любинский: НАТО выстраивает вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО и ЕС наращивают политическое и военное присутствие в Евразии, формируя интегрированный фронт против России и Китая, особенно на Южном Кавказе и в Азии, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

    Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

    Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

    Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США не рассматривают страну как будущего члена НАТО ни при текущем, ни при прошлом руководстве.

    25 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    «Калашников» создал первый управляемый боеприпас с дальностью 100 км

    «Калашников» создал комплекс «Куб-10МЭ» с боеприпасами дальностью 100 километров

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники разработали новый тактический комплекс «Куб-10МЭ», способный поражать цели на дистанции свыше 100 километров.

    Концерн «Калашников» первым в стране представил комплекс с управляемыми боеприпасами тактического класса, сообщает Telegram-канал производителя. Аппарат создали в кратчайшие сроки, опираясь на опыт применения подобного вооружения в ходе спецоперации.

    Ключевым отличием изделия стала оптико-электронная система наведения, позволяющая уничтожать движущиеся цели. Кроме того, конструкторы добились высокой защищенности аппарата от воздействия радиоэлектронной борьбы и систем ПВО.

    Новинка может работать днем и ночью в сложных метеоусловиях при ветре до десяти метров в секунду. Крейсерская скорость полета составляет 120 км/ч, а рабочая высота варьируется от 80 до 1800 метров.

    Боеприпас предназначен для ударов по бронетехнике, элементам командных пунктов, радиолокационным станциям и объектам тылового обеспечения. Под прицелом также могут оказаться вертолеты и самолеты на площадках базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» заключил контракты на производство и поставку управляемых боеприпасов «Куб-10».

    Госкорпорация «Ростех» представила восемь новых типов беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне спецоперации.

    25 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Азаров назвал причину хамства Зеленского в адрес западных партнеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Ухудшение отношений между главой киевского режима Владимиром Зеленским и западными кураторами произошло на фоне снижающейся поддержки, сообщил бывший премьер-министр Украины (2010–2014 годы) Николай Азаров.

    Азаров заявил, что Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще позволяет себе грубые высказывания в адрес западных партнеров, поскольку осознает, что его начинают «списывать» со счетов, поделился он с ТАСС.

    «И он, собственно говоря, этого не скрывает. Он недавно давал интервью и заявил: «А для чего вы хотите выборы провести? Только для одного – чтобы меня заменить. Ну так это не получится, идет война, какие там выборы могут быть». То есть он признает публично уже, что американцы и европейцы хотят его заменить», – говорит Азаров.

    При этом, по его мнению, западные страны пока не собираются менять Зеленского. Если бы у них было подобное намерение, Зеленский уже давно был бы смещен с поста президента.

    «То есть он им пока для чего-то нужен», – отметил экс-глава правительства Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азаров предложил обсудить с США устранение киевского режима. Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление. Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи.

    25 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении фронта российские военнослужащие ведут суровые встречные бои, ВСУ увеличивают число дронов, применяемых по гражданской инфраструктуре приграничных областей, и пытается контратаковать, но заканчиваются эти попытки одинаково – разгромом.

    «Украинское командование смогло доукомплектовать штурмовые подразделения 225 ошп дезертирами, нарушителями дисциплины и принудительно мобилизованными, бросив их в очередной «мясной штурм» на позиции группы войск «Север» в районе Андреевки. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена», – сообщили российские бойцы неофициальному Telegram-каналу «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе бойцы продвинулись на шести участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех, а за сутки общее продвижение составило до 500 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» уничтожали скопления живой силы ВСУ в районах Рыжевки и Павловки.

    На Харьковском направлении в лесу западнее Симиновки расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 127 отмбр, а штурмовики существенно продвинулись и заняли два опорных пункта ВСУ.

    В районе Волчанских Хуторов экипажи оперативно-тактической авиации ВКС РФ били по позициям подразделений ГПСУ противника. На Хатненском участке фронта ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районе Ольховатки и в районе Колодезного.

    На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» заявили о недельной блокаде у Садков бригады ВСУ без провизии и связи. Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях. Украинские власти Сумской области усилили меры по вывозу мирных жителей.

    25 февраля 2026, 06:20 • Новости дня
    Оборонные компании после СВО захотели захватить мировые рынки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подавляющее большинство российских производителей продукции двойного и специального назначения хотят переориентировать поставки на внешние рынки после СВО, показал опрос Центра беспилотных систем и технологий.

    Исследование показало, что 86% профильных предприятий планируют отправлять товары за рубеж после окончания спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Лишь 14% респондентов рассчитывают сосредоточиться на внутреннем потребителе.

    В анкетировании участвовали более 300 разработчиков и изготовителей техники специального назначения. Всего резидентами профильного центра числятся свыше 400 организаций.

    Около половины этих фирм выпускают беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Еще 25% занимаются средствами радиоэлектронной борьбы и связью, а 10% создают элементы гражданской ПВО.

    Ранее президент Владимир Путин призывал увеличить экспорт беспилотных систем для выхода на мировые рынки. Он также отмечал успехи России в поставках продукции военного назначения десяткам стран в 2025 году.

    25 февраля 2026, 07:15 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве «Краснополя» над западными снарядами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в «Ростехе».

    Российские управляемые снаряды «Краснополь» превосходят по точности западные аналоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех». В официальном сообщении, опубликованном в Telegram, отмечается: «Статистика показывает, что »Краснополь« ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды».

    Таким образом в «Ростехе» прокомментировали видеоролик, размещённый Минобороны России, где расчет самоходной гаубицы «Мста-С» одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт противника. По данным госкорпорации, применение этих боеприпасов ускоряет весь цикл боевой работы: от обнаружения цели до выхода с позиции.

    Кроме того, в «Ростехе» подчеркнули, что мобильность «Мсты-С» позволяет ей быстро сменять позиции и вести огонь за две-три минуты. Применение «Краснополя-М2» превращает артиллерию из средства площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника.

    Разработчики отмечают, что «Краснополь» особенно востребован в контрбатарейной борьбе, а также при поражении бронетехники, пунктов управления беспилотниками, командных пунктов и других важных целей. При этом, по их словам, важны не только точность и эффективность снаряда, но и высокая скорость маневра САУ для повышения её выживаемости на поле боя.

    С начала спецоперации на Украине выпуск боеприпасов «Краснополь» был увеличен в несколько раз. По данным Ростеха, их применение позволяет значительно экономить расход обычных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт заявил об эффективности корректируемых снарядов «Краснополь» против западных танков.

    Новые снаряды «Краснополь» способны выбирать цели по принципу приоритетности.

    Ростех поставил российской армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

