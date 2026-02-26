Глава Европарламента признала провал программы SAFE по закупке оружия ЕС

Tекст: Катерина Туманова

«Что касается SAFE, то пока она у нас не совсем получилась. Окно [кредитования] все еще небольшое. Заглядывая вперед, я пока его не закрываю. Возможно, оно понадобится для второй программы, которую можно сделать более приемлемой через более качественные переговоры», – цитирует РИА «Новости» главу Европарламента Роберту Метсола на мероприятии в британском аналитическом центре Chatham House.

В 2025 году переговоры ЕС и Британии зашли в тупик из-за разногласий по сумме финансового участия Британии и обязательной доле компонентов, произведенных в ЕС.

В ноябре Bloomberg сообщало, что власти Британии отказались выплачивать от 4 до 6,5 млрд евро, которые требовала Еврокомиссия за доступ к кредитному инструменту.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильнюс в декабре подал заявку на кредит ЕС на военные проекты по SAFE. В Варшаве прошел протест против участия Польши в SAFE. Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны.