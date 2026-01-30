Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.4 комментария
ЕС увеличил импорт российского рыбного филе
Евросоюз нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года на фоне того, как страны ЕС обсуждают введение ограничений на закупки рыбы из России, следует из данных Евростата.
Евросоюз увеличил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за последние четыре года, несмотря на обсуждение новых ограничений на закупки рыбы из России, передает РИА «Новости». По данным Евростата, с января по ноябрь 2025 года европейские страны закупили этого продукта на сумму 466,6 млн евро, тогда как в 2021 году показатель составлял 329,2 млн евро. Таким образом, за четыре года объем закупок вырос на 42%.
С 2022 года ЕС начал вводить ограничения на импорт отдельных видов российской рыбной продукции: был полностью запрещен ввоз ракообразных и икры, а также их заменителей. Также с 1 января 2024 года ЕС начал облагать импорт российской рыбы пошлиной в 13,7%. Ранее Россия пользовалась нулевой пошлиной в рамках схемы тарифных квот ATQs.
В мае 2025 года Евросоюз включил две российские рыболовецкие компании – «Норебо» и «Мурман Сифуд» – в санкционный список. Доля российского рыбного филе в общем объеме импорта этой категории увеличилась с 6,7% в 2021 году до 8,2% по итогам неполного 2025 года.
Если рассматривать поставки всех видов рыбы – замороженной, свежей, сушеной и филе – общая сумма импорта за четыре года выросла на 15% и достигла 680,3 млн евро. Доля России в общей структуре импорта рыбы Евросоюзом составила 4,2% за 11 месяцев 2025 года против 4,1% в 2021 году.
