  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    30 января 2026, 07:59 • Новости дня

    ЕС увеличил импорт российского рыбного филе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года на фоне того, как страны ЕС обсуждают введение ограничений на закупки рыбы из России, следует из данных Евростата.

    Евросоюз увеличил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за последние четыре года, несмотря на обсуждение новых ограничений на закупки рыбы из России, передает РИА «Новости». По данным Евростата, с января по ноябрь 2025 года европейские страны закупили этого продукта на сумму 466,6 млн евро, тогда как в 2021 году показатель составлял 329,2 млн евро. Таким образом, за четыре года объем закупок вырос на 42%.

    С 2022 года ЕС начал вводить ограничения на импорт отдельных видов российской рыбной продукции: был полностью запрещен ввоз ракообразных и икры, а также их заменителей. Также с 1 января 2024 года ЕС начал облагать импорт российской рыбы пошлиной в 13,7%. Ранее Россия пользовалась нулевой пошлиной в рамках схемы тарифных квот ATQs.

    В мае 2025 года Евросоюз включил две российские рыболовецкие компании – «Норебо» и «Мурман Сифуд» – в санкционный список. Доля российского рыбного филе в общем объеме импорта этой категории увеличилась с 6,7% в 2021 году до 8,2% по итогам неполного 2025 года.

    Если рассматривать поставки всех видов рыбы – замороженной, свежей, сушеной и филе – общая сумма импорта за четыре года выросла на 15% и достигла 680,3 млн евро. Доля России в общей структуре импорта рыбы Евросоюзом составила 4,2% за 11 месяцев 2025 года против 4,1% в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика удобрений в страны Евросоюза несмотря на действующие санкции.

    Еврокомиссия заявила о планах полностью запретить импорт ядерного топлива из России.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу с 2027 года.

    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    29 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС

    Политолог Рар: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за денег

    Рар объяснил отказ Мерца Украине в быстром вступлении в ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    По мере приближения заключения мирного соглашения европейцы начали просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. В брюссельских и других европейских кабинетах пришли к неутешительному для Киева выводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    «Запад обещал дать Украине некие гарантии безопасности. Дональд Трамп давит на европейских лидеров с тем, чтобы они приняли Украину в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что вступление республики в НАТО исключалось всеми сторонами, а членство в экономическом блоке считалось разумным компромиссом.

    «Но по мере приближения окончания военных действий и заключения мирного соглашения европейцы начали не только на словах, но и на деле просчитывать, что для Брюсселя означало бы принятие такой страны, как Украина, в свои ряды. Видимо, в брюссельских и других европейских кабинетах пришли к выводу, что у Евросоюза для этого недостаточно денег», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, продолжил эксперт, в ЕС заключили, что вступление абсолютно не готовой к членству в объединении страны послужило бы «плохим поводом» для ряда других неподготовленных к приему стран, в частности Албании. «Отказ Фридриха Мерца может сильно обидеть Владимира Зеленского, который видит именно в канцлере Германии свою последнюю надежду. Впрочем, немецкий политик известен тем, что он скачала что-то говорит, а потом с легкостью забирает свои слова назад», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул канцлер ФРГ. Он напомнил, что каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала выполнить так называемые Копенгагенские критерии, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

    Отметим, речь идет о ряде условий, которым страна, претендующая на членство в объединении, обязана соответствовать, в частности: быть демократическим государством; обеспечивать верховенство права и закона, соблюдение прав человека и гражданина, включая защиту национальных меньшинств; иметь нормально функционирующую рыночную экономику.

    Киев едва ли отвечает этим требованиям. В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал немецкий политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. На следующий день после этого он вновь сделал заявление на эту тему: «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы… Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 году – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский озвучивает именно такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – говорил эксперт.

    Впрочем, 2027-й как возможный год вступления Украины в ЕС упоминается и в проекте мирного соглашения, подготовленного украинскими и европейскими чиновниками и представленного Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на мирные договоренности с Москвой, в том числе на территориальные уступки, только если республика станет полноценным членом союза.

    29 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Россия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на введенные тарифы и пошлины, Россия сохранила ведущие позиции на европейском рынке удобрений по итогам последних четырех лет, следует из данных Евростата.

    ЕС не смог найти альтернативу российским удобрениям за четыре года. Согласно данным Евростата, Россия по-прежнему занимает первое место среди поставщиков этой продукции в Евросоюз, ее доля составила 23% от общего импорта против 28% четырьмя годами ранее. передает РИА «Новости».

    В январе-ноябре 2025 года российские предприятия поставили в Европу удобрения на сумму 1,5 млрд евро, что практически совпадает с показателем за аналогичный период 2021 года – 1,49 млрд евро.

    Доля азотных удобрений в европейском импорте также практически не изменилась: четверть объемов по-прежнему приходится на Россию. Вторым по величине экспортером на европейский рынок стало Марокко с долей 15%, за ним следуют Канада и Алжир (по 7%), а пятерку замыкает Норвегия (5%).

    После начала спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить дополнительные ограничительные меры на импорт удобрений из России. В июле 2025 года была введена специальная пошлина – 40 евро за одну тонну азотных удобрений и 45 евро за тонну смешанных, помимо действующего тарифа в 6,5%.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что с точки зрения интересов экономики и сельского хозяйства такое решение Евросоюза является «полной глупостью».

    Евросоюз увеличил закупки российских удобрений в январе-ноябре 2025 года до максимальной за четыре года суммы.

    Польша нарастила ввоз российских удобрений за этот же период до рекордных 555,1 млн евро.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.

    29 января 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами, сообщает газета Financial Times.

    Издание ссылается на анализ Астонского университета, который показал, что введение 25% пошлин администрацией Трампа и ответные меры Европы приведут к более серьезным потерям для самих европейцев, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, если Британия применит симметричные пошлины против США, ущерб ее экономике будет вдвое выше, чем при отсутствии ответа. Руководитель группы исследователей считает, что наименьший ущерб был бы при полном отсутствии реакции на действия Вашингтона.

    Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после угроз Трампа относительно пошлин и Гренландии. Позднее часть лидеров ЕС выступили за одобрение сделки, когда Трамп отказался от применения силы в регионе. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал отказ США от дополнительных пошлин, но подчеркнул готовность Евросоюза защищать свои интересы.

    Между тем, участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США.

    В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о завершении переговоров между Индией и Евросоюзом по соглашению о свободной торговле, которое позволит снизить тарифы на большинство товаров.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    29 января 2026, 18:32 • Новости дня
    Глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования

    Сикорский предложил создать европейский легион быстрого реагирования из стран ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский высказал идею формирования бригады быстрого реагирования в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и стран-кандидатов.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать в Евросоюзе так называемый европейский легион. Он отметил, что речь идет о формировании подразделения в виде бригады, в которую смогут входить военнослужащие как стран-членов ЕС, так и стран-кандидатов, пишет ТАСС.

    Сикорский пояснил, что для подобной бригады должны быть прописаны правила использования оружия, а политическое управление осуществлялось бы Советом ЕС по иностранным делам. По его словам, подобная структура сможет реагировать на угрозы, включая терроризм в Северной Африке.

    Глава польского МИД добавил, что идея создания федеративной армии Евросоюза, по его мнению, нереалистична. Напомним, что еще в ноябре 2023 года Жозеп Боррель, занимавший пост главы дипломатической службы ЕС, объявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью 5 тыс. человек будут полностью готовы к 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу говорить на языке силы. Однако председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против инициативы по формированию европейской армии и подчеркнул важность альянса с США.

    До этого глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону.


    29 января 2026, 11:44 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отказе поддержать ускоренное членство Украины

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство не уступит давлению Брюсселя по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не позволит Украине стать членом Европейского союза, несмотря на давление из Брюсселя, передает РИА «Новости».

    По его словам, три четверти европейцев выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако власти ЕС продолжают продвигать этот вопрос.

    «Наше патриотическое правительство делает именно то, что ему поручил народ. Мы не сдвинемся с места, несмотря на давление», – подчеркнул Орбан. Он также добавил, что Венгрия является одним из немногих государств, способных противостоять позиции Брюсселя по этому вопросу.

    По словам Орбана, жители Венгрии отвергают ускоренное членство Украины в ЕС из-за необходимости защищать фермерские хозяйства, а также ради обеспечения безопасности и мира в стране.

    Ранее Орбан заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    29 января 2026, 17:07 • Новости дня
    Нидерланды поставили жесткие условия по включению Украины в ЕС

    Нидерланды заявили о необходимости выполнения Украиной всех критериев для ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заявили о неизменности своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины, но выразили готовность помочь в их достижении.

    Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил перед началом совещания глав МИД Евросоюза заявил, что его страна настаивает на соблюдении Копенгагенских критериев для вступления Украины в ЕС, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Нидерланды всегда придерживались строгой, но справедливой линии, и готовы оказывать поддержку тем, кто стремится соответствовать европейским стандартам.

    Ван Вил отметил, что выполнение критериев должно оставаться первостепенным условием для получения Украиной полноправного членства. Он добавил, что сейчас ожидаются предложения Еврокомиссии о возможных путях совмещения перспективы вступления Украины с соблюдением упорядоченного процесса интеграции.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступил против отправки денег Киеву и вступления Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры в этом году активизируют попытки использовать тему вступления Украины в Евросоюз в своих карьерных интересах, но о реальном членстве не идет и речи.


    29 января 2026, 16:18 • Новости дня
    RTL сообщил о росте популярности военных групп подростков в Нидерландах

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нидерландах появились неформальные молодежные организации, где подростки тренируются с копиями оружия и координируются через соцсети.

    Телеканал RTL Nieuws сообщил о появлении в Нидерландах неформальных «военных молодежных групп», в которые вступают подростки в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.

    Участники таких объединений надевают камуфляж, проходят отбор, называют своих лидеров командирами и проводят тренировки с реалистичными муляжами оружия.

    По информации канала, по меньшей мере шесть таких групп созданы в разных регионах страны, большинство из них возникли в 2022–2023 годах. В этих организациях состоит свыше ста активных участников, а их деятельность в соцсетях привлекает внимание тысяч подписчиков.

    В закрытых чатах подростки обмениваются информацией о тренировках и договариваются о передаче муляжей.

    В интернете опубликованы ролики, где подростки штурмуют заброшенные здания, используют дымовые шашки и отрабатывают задержания. В ряде муниципалитетов к ним применялись штрафы за ношение имитаций оружия и проникновение на закрытые территории.

    Полиция подчеркивает, что ношение копий оружия в общественных местах запрещено, и в случае поступления сообщений о таких предметах возможна реакция с применением настоящего оружия, что может привести к опасным инцидентам.

    Муниципальные власти отмечают, что подобная активность вызывает страх среди прохожих и может привести к путанице рядом с военными полигонами.

    Сами подростки заявляют: «Мы занимаемся этим как хобби или потому, что нам интересны военные навыки». Некоторые из них рассматривают участие в группах как подготовку к возможной службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил 17-летнего подростка в пригороде Парижа, что вызвало массовые беспорядки по всей Франции.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении запрета на использование социальных сетей подростками младше пятнадцати лет и на продажу им холодного оружия после нападения школьника с ножом на сотрудницу школы.

    В Европе выросла доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме, а также усилилась интернет-радикализация молодежи.

    29 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Захарова назвала новые санкции ЕС против россиян травлей и сегрегацией

    Захарова назвала санкции ЕС против россиян травлей и идеологической селекцией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, отметив их дискриминационный характер.

    Новые санкции Евросоюза против российских журналистов и артистов являются проявлением сегрегации и травлей инакомыслия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. Она подчеркнула: «Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия».

    Санкции, введенные ЕС, предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза для фигурантов новых списков, а также блокировку любых финансовых активов в европейских банках, если такие средства будут найдены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Евросоюз ввел санкции против тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова (псевдоним – Рома Жиган) и Сергея Полунина с запретом на въезд и заморозкой активов. Москва назвала западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    До этого в ООН отметили, что односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с населением свыше двух млрд человек и считаются неправомерными с точки зрения международного права.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям.


    29 января 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД Франции высмеял конгрессменов США за публикацию «секретного» документа ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Франции высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за публикацию ими «секретного» документа о цензуре Евросоюза в адрес американской компании X, владеющей одноименной социальной сетью.

    Французское внешнеполитическое ведомство публично высмеяло американских конгрессменов-республиканцев за то, что они представили открыто опубликованный на сайте Еврокомиссии документ как секретный, передает ТАСС.

    В официальном аккаунте French Response в социальной сети X было отмечено, что «секретный приказ» Евросоюза был обнаружен спустя двадцать три дня после его размещения на сайте ЕК еще 5 декабря 2025 года. Французский МИД также разместил прямую ссылку на этот документ.

    Сообщение стало реакцией на публикацию республиканской фракции юридического комитета Палаты представителей США. Конгрессмены утверждали, что Еврокомиссия якобы вынесла X секретный указ о цензуре, оштрафовала компанию за внедрение системы верификации аккаунтов и отказ выполнять требования по распространению информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушения цифровых правил ЕС.

    Марко Рубио назвал европейский штраф соцсети X нападением на американский народ.

    Власти США ранее начали кампанию против закона о цифровых услугах ЕС.

    29 января 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России

    Венгрия отказалась поддержать будущие санкции ЕС против российской нефти и газа

    Венгрия обещала заблокировать запрет на нефть и газ из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Венгрия не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе. По словам министра, Будапешт выступает категорически против включения подобных ограничений, отмечает ТАСС.

    Сийярто также рассказал, что глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече призывал ввести дополнительные санкции против России в сфере энергетики. Венгерские власти считают эти меры неприемлемыми и опасными для экономики страны.

    «Мы не согласимся немедленно запретить поставки дешевой российской нефти и природного газа с помощью пакета санкций в феврале», – подчеркнул Сийярто, общаясь с венгерскими журналистами. Его выступление транслировал телеканал М1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве

    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

