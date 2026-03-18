Израиль начал атаку на объекты «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

«ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.