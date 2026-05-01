ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам сборки, хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены хорватская боевая машина РСЗО RAK-SA-12, две машины РСЗО «Град», а также два ЗРК «Бук-М1».

Средствами ПВО сбиты 53 управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 2628 беспилотников, перечислили в Минобороны.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 894 беспилотника, 658 ЗРК, 29 110 танков и других бронемашин, 1 712 боевых машин РСЗО, 34 691 орудие полевой артиллерии и миномет, 60 531 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

