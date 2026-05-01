Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины
С 25 апреля по 1 мая в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по местам сборки, хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены хорватская боевая машина РСЗО RAK-SA-12, две машины РСЗО «Град», а также два ЗРК «Бук-М1».
Средствами ПВО сбиты 53 управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 2628 беспилотников, перечислили в Минобороны.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 139 894 беспилотника, 658 ЗРК, 29 110 танков и других бронемашин, 1 712 боевых машин РСЗО, 34 691 орудие полевой артиллерии и миномет, 60 531 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ энергетические объекты.
За день до этого Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры.