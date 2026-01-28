Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?9 комментариев
СМИ: По делу о терактах на военных аэродромах в России проходят семь человек
Семь человек стали фигурантами уголовного дела о терактах на российских военных аэродромах летом 2025 года, двое из них объявлены в международный розыск, уточняют СМИ.
По делу о терактах на военных аэродромах России установлен круг из семи фигурантов. Это Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев, Андрей Мереурьев, Василий Пытиков, а также Артем и Екатерина Тимофеева, которые находятся в международном розыске, передает ТАСС.
Рюмин и Канурин обвиняются в совершении террористического акта группой лиц по заданию СБУ. Басманный суд Москвы продлил их арест до 1 мая. Следствие полагает, что они перевозили FPV-дроны, применявшиеся для атак на российские военные аэродромы в разных регионах страны.
По версии обвинения, устройства были замаскированы в крышах каркасных домов, которые перевозились фурами. Следственные органы продолжают устанавливать других возможных участников преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июня 2025 года СБУ совершила атаку при помощи FPV-дронов на российские военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Днём позже Владимир Зеленский заявил, что к операции готовились более полутора лет и использовали 117 беспилотников. А в октябре 2025 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что операцией «Паутина» руководили британские спецслужбы, а информационное сопровождение обеспечивала британская сторона, распространяя ложные сведения о масштабах ущерба и полном украинском происхождении диверсии.