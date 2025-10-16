Глава ФСБ Бортников заявил о причастности Британии к ударам по аэродромам России

Tекст: Вера Басилая

На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока. Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.