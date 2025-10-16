Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Бортников обвинил Лондон в раздувании военной истерии Европы
Глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде, заявил, что Лондон подталкивает Евросоюз к милитаризации и препятствует урегулированию ситуации на Украине, используя провокации и дезинформацию.
Бортников заявил, что Лондон и возглавляемая им так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока, передает ТАСС.
Бортников отметил: «Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования. Настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе».
Он подчеркнул, что в результате этих действий европейская коалиция формируется для отправки войск на Украину и обсуждается вопрос создания бесполетной зоны на территории страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил о росте исламского радикализма из-за событий в Сирии и Газе. Руководство международных террористических организаций использует выходцев из Центральной Азии, которые воюют за киевский режим. Спецслужбы Украины активизировали вербовку российских граждан.