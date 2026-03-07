Семьи сотрудников посольства России вывезли из Ирана

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Российское посольство в Иране сообщило об эвакуации семей сотрудников дипмиссии, включая детей и преподавателей школы при посольстве.
Семьи сотрудников российского посольства были эвакуированы из Ирана. Эвакуация затронула детей, часть вспомогательного персонала, а также преподавателей общеобразовательной школы при дипмиссии, передает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что дипломаты и административно-технический персонал продолжают работать на своих местах и выполнять служебные обязанности.
Собеседник агентства подчеркнул, что среди российских граждан в Иране на данный момент нет жертв и пострадавших в связи с военным конфликтом.
По словам представителя посольства, несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, ситуация в Тегеране остается стабильной. В городе продолжают функционировать государственные учреждения и магазины, не фиксируются антиправительственные выступления оппозиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через территорию Азербайджана.
Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства с территории Ирана. В МИД уточнили, что российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.