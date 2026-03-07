Семьи сотрудников посольства России вывезли из Ирана

Семьи сотрудников посольства России были эвакуированы из Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семьи сотрудников российского посольства были эвакуированы из Ирана. Эвакуация затронула детей, часть вспомогательного персонала, а также преподавателей общеобразовательной школы при дипмиссии, передает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что дипломаты и административно-технический персонал продолжают работать на своих местах и выполнять служебные обязанности.

Собеседник агентства подчеркнул, что среди российских граждан в Иране на данный момент нет жертв и пострадавших в связи с военным конфликтом.

По словам представителя посольства, несмотря на регулярные обстрелы и бомбардировки, ситуация в Тегеране остается стабильной. В городе продолжают функционировать государственные учреждения и магазины, не фиксируются антиправительственные выступления оппозиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через территорию Азербайджана.

Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства с территории Ирана. В МИД уточнили, что российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.



