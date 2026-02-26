Власти Югры отчислили четверть иностранных студентов за неуспеваемость

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщили URA.RU в региональном департаменте образования и науки, мониторинг охватил в том числе студентов, поступивших по иностранным документам об образовании. В ведомстве пояснили: «Знания, полученные на родине, не помогли студентам, поступившим на основании иностранных аттестатов, продолжить обучение в колледжах Югры. В подавляющем большинстве случаев речь идет об аттестатах, полученных в Таджикистане. По итогам аттестации из-за задолженностей отчислены 189 человек, что составляет около четверти таких студентов».

В департаменте уточнили, что очередная проверка уровня подготовки запланирована на конец марта – после того как истекут официальные сроки ликвидации академических задолженностей.

Политолог, доцент Высшей школы права и советник при ректорате Югорский государственный университет Станислав Розенко считает происходящее частью последовательной политики в сфере профобразования. По его оценке, подход государства к системе СПО за последние годы существенно трансформировался. «Государственный подход к системе среднего профессионального образования за последние годы заметно изменился. В колледжи и программы профессионалитета вкладываются серьезные ресурсы, и вместе с этим усиливается запрос на отдачу. Бюджетные места – это привилегия, за которую студент должен показывать результат», – отметил он.

Эксперт добавил, что от студентов ожидают не только академических знаний, но и соблюдения дисциплины, а также достаточного уровня владения русским языком. «Государство фиксирует простой принцип: если ты учишься в колледже, учеба должна быть твоим основным занятием, а не формальным статусом», – подчеркнул Розенко.