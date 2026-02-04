Губернатор Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оказался заблокирован в лифте из-за отключения электричества в Белгороде, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во время блэкаута, когда в городе было нарушено электроснабжение.

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытался понять, когда приедет бригада», – рассказал Гладков в прямом эфире.

По его словам, несмотря на происшествие, он все же успел на важное совещание, так как были заранее подготовлены четкие инструкции для подобных ситуаций.

Глава региона отметил, что инструкции помогли ему и другим жителям минимизировать последствия отключения электроэнергии. Гладков подчеркнул: благодаря слаженной работе оперативных служб люди не испытали серьезных неудобств.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородскому району, в результате которого были повреждены объекты энергетики.

На местах работают восстановительно-аварийные бригады для возобновления электроснабжения.

Во время отключения электричества рок-музыкант Валерий Кипелов продолжил концерт в белгородском ДК «Энергомаш» при поддержке зрителей.