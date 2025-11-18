105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.23 комментария
Священник УПЦ похищен сотрудниками военкомата в пригороде Черкасс
На Украине сотрудники ТЦК похитили священника
Сотрудники военкомата в Черкасской области вывезли священника УПЦ Константина Волового из его дома, несмотря на наличие у него права на отсрочку, пишут местные СМИ.
Сотрудники военкомата на Украине похитили священнослужителя Черкасской епархии Украинской православной церкви Константина Волового, передает РИА «Новости». По информации украинского телеканала «Первый казацкий», инцидент произошел в городе Смела в пригороде Черкасс. Представители территориального центра комплектования (ТЦК) увезли Волового в военкомат, несмотря на официальные основания для отсрочки.
Воловой – отец пятерых детей, и все сведения об этом содержатся в государственном демографическом реестре. Родные священнослужителя приехали в военкомат и предоставили документы, подтверждающие его право на отсрочку от призыва, однако представители военкомата отказались принимать эти бумаги и не стали разговаривать с членами семьи.
Сейчас Воловой продолжает находиться в Смелянском военкомате. Родственники ждут на месте приезда полиции, однако ситуацию пока не удалось урегулировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее также в городе Смела сотрудники ТЦК увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша.
В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма Святой Параскевы УПЦ Александра Жука.
В Союзе православных журналистов отмечают, что число случаев мобилизации или задержания духовенства УПЦ на Украине значительно возросло. В сентябре депутат Рады Артем Дмитрук сообщал о мобилизации пятерых священников УПЦ.