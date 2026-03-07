Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?10 комментариев
Российские бойцы обнаружили сеть пулеметных точек и тоннелей ВСУ
Российские штурмовики нашли под лесом возле Графского сложную сеть подземных укреплений с пулеметными точками, построенную украинскими военными.
Обнаружение подземного города украинских военных на подступах к Графскому подтвердил командир штурмового взвода с позывным «Спартак», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что над укреплениями был обычный лес, а под землей скрывалась целая сеть пулеметных точек, соединенных тоннелями.
По словам «Спартака», украинские военные пытались использовать сеть окопов для внезапных атак, однажды даже приблизившись к российским бойцам почти с тыла, но их действия были сорваны благодаря вмешательству пулеметчика ВС РФ.
В самом населенном пункте Графское многие дома, где размещались украинские подразделения, оказались связаны подземными ходами. Российские штурмовики сумели обнаружить эти коммуникации и перекрыть украинцам пути отхода.
Командир отметил: «Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена».
Перед штурмом Графского российская дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили ключевые огневые точки противника, сообщили в Минобороны РФ.
В это время штурмовые подразделения готовили свои укрепления и временные пункты дислокации, накапливая силы для главного наступления.
В ходе подготовки велась активная артиллерийская обработка, уничтожались укрепления и подземные коммуникации ВСУ, а также подавлялись позиции украинских БПЛА и велась контрбатарейная борьба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Яровую в Донецкой народной республике. Командиры ВСУ отправляют на передовую опытных связистов пожилого возраста из-за нехватки личного состава.