Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины около Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Дружелюбовки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три склада с боеприпасамит.

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Грабовского, Хотени, Новой Сечи, Катериновки и Мирополье Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Старицей, Волчанскими Хуторами и Графским.

Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад боеприпасов и восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Липовки, Калеников, Славянска, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Кривой Луки, Рай-Александровки и Голубовки ДНР.

При этом противник потерял до 135 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и Stryker, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и четыре склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Приюта, Гришино, Золотого Колодезя, Вольного, Белицкого ДНР, Новопавловки, Ивановки и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, семь бронемашин, чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.