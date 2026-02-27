ЕС решил добиться от Венгрии согласования кредита Украине до конца недели

Tекст: Денис Тельманов

Брюссель надеется на скорое завершение переговоров с Венгрией по вопросу одобрения крупного кредита Евросоюза для Киева, передают Известия.

Как сообщил осведомленный европейский источник изданию, «нет никаких намерений менять условия кредита или его сумму».

Он добавил: «Мы надеемся, что процесс одобрения кредита завершится очень скоро – к концу недели».

В настоящее время, по словам источника, кипрское председательство и Европейская комиссия активно ведут диалог с Венгрией для получения согласия по сделке.

Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, рассчитанного на 2026-2027 годы.

Кроме того, венгерские власти выступили против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

На этом фоне переговоры о выделении финансовой помощи Киеву продолжаются в интенсивном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Венгрии увеличили число военных вертолетов для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

Глава НАТО Марк Рютте подчеркнул важность Венгрии для альянса после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что на Украине конфликт стал бизнес-моделью, а объем финансовой помощи со стороны Евросоюза превышает возможности украинской экономики.