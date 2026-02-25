Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

«Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.