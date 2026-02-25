Tекст: Катерина Туманова

«Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не исключает визита секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду в ближайшее время, а также трехсторонней встречи делегаций Украины, России и США в течение ближайших десяти дней, о чем он заявил в онлайн-формате на встрече YES 24 февраля», – сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Об этом же заявил в телеэфире глава киевского режима Владимир Зеленский.

«У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТСН.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине. Европарламент впервые с начала спецоперации России на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победы Украины».