Уиткофф и Зеленский допустили продолжение переговоров в ближайшие 10 дней
Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а затем эту версию подтвердил Владимир Зеленский.
«Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не исключает визита секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду в ближайшее время, а также трехсторонней встречи делегаций Украины, России и США в течение ближайших десяти дней, о чем он заявил в онлайн-формате на встрече YES 24 февраля», – сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
Об этом же заявил в телеэфире глава киевского режима Владимир Зеленский.
«У нас будет трехсторонний формат. Я думаю, в течение этой недели, может, десяти дней», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТСН.
