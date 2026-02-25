У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».8 комментариев
Politico: В Киеве опасаются остаться вне ЕС до 2029 года
Украинские власти опасаются, что страна рискует не войти в Евросоюз как минимум до очередных выборов в Европарламент в 2029 году, сообщило издание Politico со ссылкой на украинского чиновника.
Процесс вступления Украины в Европейский союз может затянуться минимум до 2029 года, если президент США Дональд Трамп утратит интерес к мирному соглашению, передает РИА «Новости». Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на украинского чиновника, который отметил тревогу в Киеве по поводу возможной заморозки переговоров.
В материале указывается, что в украинской столице опасаются, что при отсутствии прогресса и поддержки извне страна может остаться вне структур Евросоюза до следующего созыва Европарламента или еще дольше.
Украинский чиновник заявил: «В Киеве беспокоятся по поводу того, что если переговоры затянутся, и Трамп потеряет интерес к мирному соглашению, то столько, сколько потребуется, возможно будет означать, что Украина останется вне блока, пока не пройдут следующие европейские выборы в 2029 году, а то и дольше».
По информации издания, чиновники в Брюсселе и Киеве считают, что окно возможностей для вступления Украины в ЕС ограничено периодом между парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года и президентскими выборами во Франции в 2027 году. Один из высокопоставленных представителей Евросоюза заявил, что полноправное членство для Украины до 2027 года исключено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать сроки вступления Украины в Евросоюз.
Европарламент впервые с начала спецоперации на Украине принял резолюцию без упоминания о возможной «военной победе Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что ни при прошлом, ни при нынешнем руководстве США страна не рассматривается Вашингтоном как будущий член НАТО.