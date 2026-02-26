Песков: Социальные обязательства перед гражданами исполняются

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается. Обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что есть сложности, но от них никто не застрахован.

Так Песков прокомментировал падение нефтегазовых доходов бюджета страны и рост бюджетного дефицита.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин проводит частые встречи с экономическим блоком, иногда они проходят ежедневно.

«Они относятся к категории тех самых встреч и совещаний, которые проходят в закрытом формате», – заключил он.

Ранее президент поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, создать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий.

До этого премьер Михаил Мишустин сообщал, что глава государства на этой неделе проводил продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам.