    От США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    Варшава обвинила Минск по переправке мигрантов в Польшу по вырытым ХАМАС тоннелям
    Как Одесса вернется на Родину
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    Фицо назвал сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    25 февраля 2026, 18:04 • Новости дня

    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике

    Путин предложил открыть сеть центров инженерных разработок в биоэкономике
    @ Сергей Шинов/ Фотобанк Росконгресс/ photo.roscongress.org

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин выступил за создание сети инженерных центров для развития биоэкономики и поддержки инновационных проектов.

    Президент России Владимир Путин предложил создать в российских регионах широкую сеть центров инженерных разработок в области биоэкономики. Выступая на Форуме будущих технологий, Путин отметил, что эти центры должны работать на базе университетов и научных институтов, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что центры инженерных разработок призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству. «Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики», – заявил президент.

    Путин также сообщил, что новые центры обеспечат доступ к современной приборной базе и вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов и небольших технологических компаний по всей стране. Он отдельно отметил, что такие центры должны стать полноправными участниками национального проекта по биоэкономике.

    Ранее на форуме Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека. Он отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Президент России также подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


    24 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности

    Политолог Шаповалов объяснил поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией

    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с русофобией в Год единства народов России приобретает особую значимость, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас на Западе предпринимаются попытки размыть культурный код российской цивилизации. Во вторник на коллегии ФСБ Владимир Путин призвал сотрудников ведомства жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии.

    «Путин в рамках коллегии ФСБ поставил задачи по борьбе с русофобией. Тем самым он объявил о нулевой терпимости к идеям национальной розни и другим видам экстремизма, которые стали знаменем всех антироссийских сил за рубежом», – отметил Владимир Шаповалов, руководитель проектов Департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ.

    По его словам, в Год единства народов России противодействие русофобии приобретает особую значимость. «Борьба с неприязнью ко всему русскому – это защита нашей идентичности и тех принципов, которые позволяют представителям почти 200 народов жить в мире и взаимоуважении», – подчеркнул он.

    Эксперт также указал на необходимость жестко пресекать любые попытки подорвать наши традиции единства и «размыть» культурный код российской цивилизации. «Ряд политических и общественных сил на Западе, среди прочего, занимаются «деколонизацией» нашей страны. При этом в реальности Россия, СССР и Российская империя никогда не были «тюрьмой народов», а наоборот, местом гармоничной жизни многонационального народа», – напомнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что актуальной задачей спецслужбы остается борьба с экстремизмом. «За последние годы на этом направлении достигнуты весомые результаты. Надо и впредь жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и тем самым пытается расколоть наше общество», – цитирует Кремль главу государства.

    «Нынешний год объявлен Годом единства народов России. Патриотизм, общая ответственность за судьбу Родины во все времена сплачивали наш народ. Нам нужно беречь, развивать и защищать эти традиции, жестко реагировать на попытки подорвать, ослабить основы конституционного строя России», – добавил он.

    Ранее эксперты ЭИСИ назвали национальное многообразие России и братство живущих в стране народов залогом сильного общества и конкурентным преимуществом государства.

    25 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Путин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что бюрократические препоны не должны мешать появлению новых медицинских технологий.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важно ускорить внедрение таких разработок, как лекарственные препараты, ткани, сосуды и даже отдельные органы человека, передает ТАСС.

    «Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», – заявил Путин. Он также добавил, что, хотя до создания «живого сердца» на данный момент не дошли, движение в этом направлении уже идет.

    Ранее Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин.

    Российский лидер также назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты, предложив 40 гражданам с особыми заслугами войти в ее состав, сообщили в Кремле.

    Процедура формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации была инициирована президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    Сообщается, что глава государства определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед государством и обществом, и направил им официальные приглашения войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации.

    В сообщении подчеркивается, что эти кандидаты были выбраны по президентской квоте и их участие должно укрепить работу Общественной палаты. Кандидатуры были определены с учетом их вклада в развитие российского общества и государства.

    Ранее в центре Москвы открылась выставка к юбилею Общественной палаты.

    Владимир Путин поблагодарил активистов за принципиальную позицию и помощь фронту.

    Напомним, Государственная дума одобрила запрет для иностранных агентов входить в состав Общественной палаты.

    25 февраля 2026, 09:22 • Новости дня
    Ученые нашли идеальный живой индикатор загрязнения почвы металлами

    Дождевые черви стали лучшим биоиндикатором загрязнения почв вместо микробов

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование на Каргалинском меднорудном месторождении показало: дождевые черви в десять раз чувствительнее к избытку меди в почве и точнее отражают уровень загрязнения.

    Международная группа исследователей установила, что беспозвоночные животные точнее отражают уровень токсичности грунта, чем бактерии, передает РИА «Новости».

    Местом проведения научных изысканий стали Каргалинские медные рудники в Оренбургской области, где была зафиксирована аномальная концентрация металла. Внимание специалистов привлекло черноземное поле рядом с месторождением, на котором неравномерно росли подсолнухи.

    Эксперты сравнили реакцию живых организмов на загрязнение. Выяснилось, что для подавления жизненных функций червей на 25% достаточно концентрации меди в 480 миллиграммов на килограмм почвы. Чтобы добиться аналогичного эффекта у микробов, потребовалось содержание металла в десять раз выше – 4570 миллиграммов.

    «Дождевые черви продемонстрировали гораздо более высокую чувствительность к меди, чем микроорганизмы», – сообщили авторы работы.

    В Министерстве науки и высшего образования отметили, что похожая картина наблюдалась и при концентрации, вызывающей 50-процентный эффект. В экосистемах, страдающих от избытка меди, первой удар принимает на себя именно мезофауна. Микробное сообщество, напротив, проявляет удивительную устойчивость и выживает даже в крайне неблагоприятной среде.

    Ученые пришли к выводу, что биодоступная фракция меди является ненадежным индикатором для микроорганизмов. Работа доказала важность изучения именно полевых моделей загрязнения, а не лабораторных аналогов. В исследовании участвовали специалисты из вузов Чили, РУДН и институтов РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске разработали технологию утилизации пластика с помощью личинок восковой моли.

    Ранее ученые НГУ представили новый метод измерения малых концентраций радиоактивных веществ для экологического мониторинга.

    25 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Мишустин сообщил о многочасовом совещании Путина по экономике

    Мишустин: Путин провел многочасовое совещание по экономическим вопросам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник вечером провел продолжительное совещание, посвященное экономическим вопросам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    О подробностях встречи Мишустин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2025 год, передает РИА «Новости».

    Мишустину задали вопрос о возможном финансировании расширения мощностей и роста производительности труда в стратегических отраслях за счет выпуска специальных облигаций в цифровых рублях с последующим выкупом их Центробанком. Премьер сообщил, что эти обсуждения уже ведутся на высоком уровне.

    «Мы вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны, коллег, обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», – заявил Мишустин.

    Ранее Мишустин сообщил о росте ВВП России более чем на 10%.

    25 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин предложил увековечить память дирижера Темирканова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить память о дирижере Юрии Темирканове и его творческом наследии.

    Владимир Путин на встрече с художественным руководителем Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым заявил о важности сохранения памяти знаменитого музыканта, сообщается на сайте Кремля.

    Президент попросил худрука Мариинского театра представить соответствующие идеи. «Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича [осталось в памяти], чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его творческому наследию», – обратился Путин к Гергиеву.

    Гергиев согласился с предложением и отметил, что в Петербурге есть театральный квартал, где Темирканов провел более двух десятилетий. Этот район города неразрывно связан с биографией дирижера. Путин добавил, что у него есть собственная идея по этому вопросу, которой он пообещал поделиться позже.

    Юрий Темирканов скончался в 2023 году на 85-м году жизни. Уроженец Кабардино-Балкарии большую часть жизни связал с Петербургом, где возглавлял оркестр Мариинского театра, а затем руководил симфоническим оркестром филармонии.

    Президент России Владимир Путин 24 февраля провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым в Кремле. Стороны обсудили вопросы культуры.

    25 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    Мишустин назвал большим событием завершение строительства установки «мегасайенс»
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения Сибирского кольцевого источника фотонов, где уже в текущем году начнутся первые научные эксперименты.

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил, что подобные проекты необходимы для укрепления технологического лидерства страны, передает ТАСС.

    По его словам, без собственных решений в ключевых отраслях сложно конкурировать на мировой арене.

    «Большим событием в научной сфере стало завершение строительства установки «мегасайенс» – Сибирский кольцевой источник фотонов. А в России – после распада СССР – ничего подобного не создавали», – подчеркнул председатель правительства.

    Глава кабмина уточнил, что в текущем году будут проведены первые эксперименты. Их результаты помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов, а также найдут применение в микроэлектронике.

    Также Мишустин сообщил, что в Москве запустили тестовое производство фотонных интегральных схем. Эти компоненты критически важны для создания средств высокоскоростной обработки данных и развертывания сетей 5G.

    Президент Владимир Путин объявил о завершении работ по созданию ускорительной установки «СКИФ».

    Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сообщил о выходе строительства этого научного объекта на финальную стадию.

    Глава правительства Михаил Мишустин указал на важность формирования сети установок класса «мегасайенс» для обеспечения современной инфраструктуры.

    25 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Ростех нашел способ сэкономить авиакомпаниям миллиард долларов

    Ростех испытал комплекс ОРНИ для предотвращения столкновений самолетов с птицами

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех разработал комплекс для предотвращения столкновений самолетов с птицами. Автоматизированный комплекс ОРНИ отслеживает движение птиц вокруг аэродрома в режиме реального времени и способен ежегодно экономить авиакомпаниям до миллиарда долларов, отметили в корпорации.

    Госкорпорация разработала автоматизированный комплекс, призванный исключить риск столкновения самолетов с птицами, передает Telegram-канал Ростеха.

    По данным международной статистики, ежегодно фиксируется около 5,4 тыс. подобных инцидентов, которые наносят перевозчикам колоссальные убытки.

    «Решение Ростеха может сэкономить авиакомпаниям 1 млрд долларов в год», – заявили в компании. Система под названием ОРНИ отслеживает траекторию полета до 100 птиц в радиусе десяти километров.

    Информация о пернатых выводится на цифровую карту в реальном времени, после чего техника автоматически запускает отпугивающие устройства. Комплекс функционирует круглосуточно при любой погоде и не создает помех для радиооборудования аэропорта.

    Разработка уже прошла успешные испытания в воздушной гавани Петербурга. Тесты в Пулково подтвердили высокую эффективность системы на критически важных этапах взлета и посадки лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госкорпорация «Ростех» оснастила аэропорт Сочи современными системами связи для взаимодействия диспетчеров и экипажей.

    25 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с Гергиевым

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым в Кремле, где обсудил вопросы культуры.

    Вечером 24 февраля президент России Владимир Путин встретился с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в Кремле и была посвящена вопросам, связанным с развитием культуры и театрального искусства в России.

    В ходе разговора Путин отметил ажиотаж вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре.

    Гергиев согласился с этим мнением и подчеркнул, что трансляция постановки в прямом эфире Первого канала стала верным решением, поскольку позволила зрителям из разных регионов насладиться спектаклем. Он добавил: «Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?».

    «Вся страна хочет попасть на «Щелкунчика», – отреагировал Путин.

    В ходе беседы также обсуждалась премьера оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти, состоявшаяся 19 февраля на Исторической сцене Большого театра. Путин отметил, что видел информацию о премьере в СМИ и смотрел интервью с артистами.

    Гергиев рассказал, что для партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы спектакль можно было чаще ставить в ближайшие полтора-два года, а также отметил акцент на молодежи как «решающий бросок вперед».

    Путин подчеркнул, что главной целью объединения управления Большого и Мариинского театров было именно их активное взаимодействие. Гергиев подтвердил, что оба театра сейчас тесно сотрудничают, что и было смыслом объединения.

    Напомним, максимальная ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» в декабре достигла 800 тыс. рублей. Начальная стоимость комплекта билетов составила 200 тыс. рублей.

    25 февраля 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время пленарного заседания Форума будущих технологий президент России Владимир Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий подчеркнул важность равного доступа всех стран к новым технологиям, передает ТАСС.

    Он заявил: «Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных – непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий.

    25 февраля 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики

    Путин поручил создать меры защиты рынка биотехнологий России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века, а также разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий. Поручение было озвучено во время выступления главы государства на Форуме будущих технологий в Москве.

    Глава государства поручил правительству подготовить Стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. В числе задач – выработка сценариев применения новых биотехнологических разработок в различных секторах экономики и социальной сфере, чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность российских компаний, сообщает ТАСС.

    Путин обратился к кабинету министров с просьбой ускорить работу над долгосрочной стратегией развития биоэкономики России до середины XXI века. Президент подчеркнул, что этой стратегии предстоит стать национальным планом и основой для обновления программных документов, определяющих ключевые задачи страны.

    Президент заявил: «Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей».

    Кроме того, Владимир Путин поручил правительству разработать эффективные меры для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий.

    «Чтобы отечественные биокомпании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции, прошу правительство предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, а также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве для участия в Форуме будущих технологий. Президент России подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.

    25 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве, чтобы принять участие в Форуме будущих технологий.

    Глава государства посетит пленарную сессию, которая вскоре начнется, передает ТАСС. Главной темой форума в этом году стала «Биоэкономика для человека».

    Перед началом сессии президент осмотрел выставку передовых разработок и инновационных решений в сфере биоэкономики, представленных российскими корпорациями и наукоёмкими предприятиями.

    Ранее в среду Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий. Кроме того, глава государства осмотрит выставку и обсудит перспективные разработки с учеными на закрытой встрече.

    25 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин заявил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность быстрого внедрения новых вакцин и выразил надежду, что бюрократические препятствия не будут тормозить этот процесс.

    Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, обсуждая перспективы развития здравоохранения в стране, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что ежегодно получает доклады от руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой о возможном появлении новых вакцин. Путин подчеркнул, что процесс сертификации и различные уточнения не должны мешать внедрению этих важных медицинских разработок.

    «Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», – сказал он.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы.

    25 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим на биотехнологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт экспериментальных правовых режимов, который уже применяется в области беспилотников и искусственного интеллекта, на биотехнологии.

    Путин отметил, что такие режимы позволяют создавать благоприятные условия для развития передовых исследований и внедрения инноваций, передает ТАСС. По его словам, аналогичный подход поможет ускорить развитие отечественных биотехнологий.

    «Как и в любом передовом направлении нужно создавать условия для научных прорывов. Так, в сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни», – сказал Путин.

    Ранее Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям.

    25 февраля 2026, 18:21 • Новости дня
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

    Глава ФМБА Скворцова представила бионический протез руки с датчиками давления

    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На выставке Форума будущих технологий в Москве был показан уникальный бионический протез, позволяющий передавать ощущения через специальные датчики в пальцах.

    Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

    Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

    По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

    Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

    Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.


