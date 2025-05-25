Шкаплеров назвал сроки высадки человека на Марс

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, первая высадка человека на Марс запланирована на конец 2030-х годов, сообщает ТАСС. Шкаплеров подчеркнул, что хотя официальные планы существуют на 2030-е годы, он лично считает более реалистичным сроком конец десятилетия или начало 2040-х.

Шкаплеров уточнил, что в настоящее время Роскосмос и другие международные космические агентства реализуют долгосрочные программы, предполагающие продолжение освоения Луны, после чего следующей целью станет Марс. По его словам, последовательность этапов освоения космоса уже определена.

Космонавт выразил уверенность, что человеческий организм способен выдержать длительный полет к Красной планете. При этом он особо отметил, что основной проблемой остается необходимость защиты человека в условиях открытого космоса – без специального скафандра и защитной одежды пребывание невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс. Президент Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов. Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что продолжительный перелет к Марсу может представлять серьезную угрозу для здоровья космонавтов из-за воздействия тяжелых заряженных частиц в открытом космосе.