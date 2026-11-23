Tекст: Алексей Дегтярёв

Беглецы скрываются в частных домах в населенном пункте Вишневое. Дезертиры понимают, что их везут не на «восстановление», а на убой, сказал собеседник РИА «Новости»

Ранее эти военнослужащие прошли подготовку в Ужгороде Закарпатской области, где с ними работали психологи из 86-го центра психологической поддержки ВСУ. После прибытия в Вишневое в качестве пополнения для 33-й отдельной механизированной бригады они вновь дезертировали.

Отмечается, что 33-я бригада входит в десятый армейский корпус ВСУ, который известен многочисленными скандалами и коррупцией. В настоящее время военная служба правопорядка и комендантские подразделения корпуса оцепили район и проводят подомовой обход в поисках беглецов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинский дезертир сообщил об отправке пойманных беглецов на верную смерть.

В августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

В июле испаноговорящие наемники ВСУ отказались выполнять боевую задачу в Харьковской области.