Экс-разведчик США Риттер связал экономику ЕС с продолжением войны на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Европа сейчас повенчана с идеей продолжения войны, потому что ей нужна война, чтобы сохранять военный альянс, а военный альянс ей нужен, чтобы поддерживать экономическую основу Европейского союза в целом», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что без войны военная экономика Европы исчезнет, что приведет к краху самого ЕС, передает ТАСС.

Риттер выразил уверенность в том, что украинский конфликт завершится победой России, и это будет означать конец НАТО и Европейского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США потребовали от Евросоюза и Украины достичь мирного соглашения с Россией к январю.

В тот же день МИД России заявил об отсутствии большой разницы между Евросоюзом и НАТО.

В среду главком сил НАТО в Европе исключил скорый вооруженный конфликт альянса с Россией.