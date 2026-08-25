Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Bloomberg: Украина столкнулась с дефицитом инженеров в оборонной сфере
Украинская оборонная промышленность испытывает серьезный кадровый голод, который препятствует расширению производства и внедрению инноваций, пишет агентство Bloomberg.
Как отмечает Bloomberg, нехватка профильных специалистов в этой сфере существовала десятилетиями, однако проблема многократно усилилась после начала конфликта, передает ТАСС.
«Рынок переживает нечто сродни внутреннему каннибализму: мы снова и снова обращаемся к одним и тем же людям», – заявил руководитель направления оборонных технологий одного из кадровых агентств.
Сложившаяся ситуация вынуждает некоторые компании умолять вышедших на пенсию сотрудников вернуться на рабочие места. Из-за отсутствия инженеров за сборку дронов иногда берутся бухгалтеры и сотрудники отделов кадров. В результате предприятия не могут масштабировать выпуск продукции и внедрять новые технологии.
Ранее эксперты отметили отсутствие у Киева квалифицированных кадров для производства ракет Patriot.
Пленный украинский военнослужащий сообщил об острой нехватке рабочих на оборонных заводах из-за мобилизации.
Руководители предприятий военно-промышленного комплекса скрывали своих сотрудников от призыва для сохранения производства.