Bloomberg: Украина столкнулась с дефицитом инженеров в оборонной сфере

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает Bloomberg, нехватка профильных специалистов в этой сфере существовала десятилетиями, однако проблема многократно усилилась после начала конфликта, передает ТАСС.

«Рынок переживает нечто сродни внутреннему каннибализму: мы снова и снова обращаемся к одним и тем же людям», – заявил руководитель направления оборонных технологий одного из кадровых агентств.

Сложившаяся ситуация вынуждает некоторые компании умолять вышедших на пенсию сотрудников вернуться на рабочие места. Из-за отсутствия инженеров за сборку дронов иногда берутся бухгалтеры и сотрудники отделов кадров. В результате предприятия не могут масштабировать выпуск продукции и внедрять новые технологии.

Ранее эксперты отметили отсутствие у Киева квалифицированных кадров для производства ракет Patriot.

Пленный украинский военнослужащий сообщил об острой нехватке рабочих на оборонных заводах из-за мобилизации.

Руководители предприятий военно-промышленного комплекса скрывали своих сотрудников от призыва для сохранения производства.