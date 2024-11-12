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Руководители ВПК на Украине начали скрывать сотрудников от мобилизации
Депутат Рады: ВПК на Украине прячут сотрудников от мобилизации для сохранения производства
Руководители критически важных предприятий на Украине, включая предприятия ВПК, вынуждены скрывать сотрудников от мобилизации, чтобы избежать остановки производства, после того как правительство приостановило бронирование работников, заявил депутат Рады Александр Федиенко.
На Украине руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) вынуждены скрывать своих сотрудников от мобилизации, чтобы не останавливать производство, сообщает ТАСС. Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что мобилизация представляет угрозу для функционирования критически важных предприятий.
Украинское правительство временно приостановило действие ряда положений, касающихся определения критически важных предприятий, сотрудники которых могут получить бронь от мобилизации. До 15 ноября планируется аудит этих решений, что стало ответом на недовольство президента Зеленского бронированием 1,5 млн человек. Александр Федиенко подчеркнул, что территориальные центры комплектования уже начали обзванивать руководителей предприятий, предупреждая об окончании бронирования.
5 ноября Федиенко сообщил о составлении списка предприятий, которые после проверки могут лишиться статуса критически важных. Это лишит их возможности бронировать сотрудников. Депутат выразил опасение, что пострадают небольшие компании, работающие менее года, включая производителей дронов.
С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, и власти предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы. Однако проблемы с бронированием сотрудников остаются неурегулированными, что вызывает дефицит кадров на промышленных предприятиях. Украинские СМИ сообщают, что нехватка кадров достигает 40% в некоторых отраслях, и женщины начинают заменять мобилизованных мужчин на рабочих местах.
Ранее украинские СМИ сообщили, что военкоматы мобилизуют работников предприятий ВПК на Украине, несмотря на закон, позволяющий бронировать до 100% персонала. Кроме того, одна за другой приходят новости о закрытии или угрозе закрытия предприятий из-за нехватки рабочих, поскольку всех сотрудников мобилизовали и украинская экономика находится на грани коллапса.