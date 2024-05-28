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    28 мая 2024, 17:15 • В мире

    Мобилизация останавливает украинскую экономику

    Мобилизация останавливает украинскую экономику
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Одна за другой с Украины приходят новости о том, что то или иное предприятие закрывается или находится на грани закрытия. А все из-за того, что там банально некому работать: всех сотрудников мобилизовали. Украинская экономика находится на грани коллапса из-за бессмысленного желания киевского режима воевать с Россией.

    Еще в середине мая по украинским СМИ прошла новость о том, что Молодежный театр в Чернигове вынужден был отменить спектакли «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк» – из-за мобилизации артистов. Ярослав Гашек точно оценил бы такой поворот событий: приключения его литературного героя как раз и начинаются с мобилизации.

    Через 10 дней оказалось, что у Драмтеатра в том же Чернигове такие же проблемы. Как уточнил художественный руководитель, театр получил письмо из ТЦК (военкомат) с указанием 34 артистов и технических работников. И к настоящему времени большая часть перечисленных там людей уже находятся в «учебках». К слову, это не ноу-хау черниговских военкомов: прошлым летом похожим образом артистов мобилизовали в Одессе.

    Но в фокусе внимания не только театры. Мэры украинских городов массово жалуются на уже привычную практику ТЦК – мобилизовать тех, кому некуда спрятаться. Одними из первых страдают коммунальные предприятия. Ведь если ты водитель трамвая или чинишь городские лифты, на удаленку тебе никак не перейти. «Утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса. У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть эта цифра – 22 – могла бы быть больше», – описывал ситуацию мэр Николаева Александр Сенкевич.

    «У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать в водоканалах и теплоэнерго… Инициативные товарищи по ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой», – эмоционально комментировал и мэр Днепропетровска Борис Филатов.

    Проблемы с водителями не только у коммунальных транспортных предприятий, но и у логистических. Оттуда увольняются дальнобойщики. И не только увольняются. Некоторые из них, кто в первой половине мая (до вступления в силу закона, ужесточающего нормы мобилизации) находился в рейсах в странах ЕС, решили оттуда не возвращаться.

    Те же, кто не удрал, отметили 18 мая забастовкой, в которой приняли участие водители из трети украинских областей. Так они выражают несогласие с тем, что логистическим компаниям не удалось убедить власти в необходимости бронирования их сотрудников (как работников критической инфраструктуры).

    Ничего хорошего такой второй фронт властям не сулит. Дальнобои – те же таксисты, где «брат за брата – так за основу взято». А значит, на Украине назревает новый транспортный кризис. Только уже не из-за блокады границы поляками, а из-за непрозрачной логики мобилизации. Ведь на фоне отказов в бронировании СМИ полны сообщениями о том, что отсрочку без особых проблем получают сотрудники компаний с западным капиталом, работники цирков и даже онлайн-казино.

    Согласно исследованию Европейской бизнес-ассоциации, 74% работодателей Украины испытывают дефицит кадров. У популярных сервисов поиска работы число размещенных вакансий примерно соответствует числу резюме (62 и 67 тыс. соответственно). Для сравнения: до начала СВО резюме было вдвое больше, чем вакансий (99 и 48 тыс. весной 2021 года).

    В последнее время о проблемах с занятостью начал говорить даже такой крупный бизнес, как «АрселорМиттал Кривой Рог» (Криворожский меткомбинат, 18 тыс. работников по состоянию на 2022 год). За время действия военного положения три с половиной тысячи человек мобилизовали.

    В былые времена туда устраивались по блату: в регионах Украины непросто найти работу с официальным трудоустройством, высокой з/п и соцпакетом. Завод имел славу предприятия, откуда не увольнялись, а редкие вакансии заполнялись мгновенно. Так что если уж даже у них проблемы с персоналом – значит, всё действительно плохо.

    «Если они [власти Украины] продолжат мобилизовывать, то у нас не будет достаточно [сотрудников] для функционирования. Мы здесь говорим о существовании компании», – заявил глава комбината Мауро Лонгобардо в интервью газете Financial Times. Так себе заявление, учитывая, что на затеянном Украиной форуме в Швейцарии ее власти намерены добиться поддержки стран Глобального Юга. Зачем это нужно Глобальному Югу, если этот самый Юг в лице своего не последнего представителя (совладельцы «АрселорМиттал» – Лакшми Миттал и его семья) теряет на Украине бизнес?

    Сегодня завод, как и многие другие, активно нанимает на работу женщин – даже на позиции, куда прежде их не брали или старались не брать. Берут даже без образования, учат на месте. Другого выхода нет, ведь 3,5 тыс. мобилизованных – это примерно 20% от довоенной численности персонала. Средний показатель – от 10% и выше, уточняет генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

    На Днепропетровском тепловозоремонтном заводе готовы предложить работу не только женщинам, но и подросткам младше 18 лет – настолько всё плохо.

    Однако кадровики напоминают: из примерно 2,2 млн человек, которых потерял рынок труда Украины с 2022 года, полтора миллиона – женщины. «...Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что женщины не перекроют дефицит рабочей силы. В первую очередь они себя не перекрывают, не то что мужчин», – отмечает президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко. То есть звать женщин на работу можно, просто это не панацея. Тем более на фоне планов украинской власти по расширению мобилизации и на женщин.

    Ужасы из украинской статистики всегда компенсировались ее условностью. Украинский рынок труда и до СВО был наполовину в тени – и тем, кто и раньше прятался, даже выдумывать ничего заново не нужно.

    Другое дело, что рейды ТЦК из-за этого больше бьют по легально трудоустроенным. Вернее, тем из них, кто не смог прикрыть своих работников от мобилизации. И нередко пострадавшими оказываются те, кто дает Украине экспортную выручку (металлурги, шахтеры, работники крупных агрохолдингов и т. п.). Неслучайно о дефиците рабочей силы заговорил и украинский Нацбанк: падение экспортной выручки аукнется проблемами с курсом и инфляцией.

    Хотя в НБУ и сами наверняка понимают бессмысленность своего заявления. Украина пытается решить нерешаемую задачу: загрести сотни тысяч новых солдат в ВСУ в ситуации, когда нет избытка рабочей силы. А все, кто мог тем или иным способом уклониться от мобилизации, уже это сделали. Усидеть на двух стульях не получится – либо планы мобилизации полетят псу под хвост, либо их выполнение обрушит украинскую экономику.

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