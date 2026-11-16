Что такое 5G: как работает сеть 5G и какое влияние на здоровье человека она оказывает

Что такое 5G?

5G (от англ. fifth generation) – пятое поколение мобильной связи, пришедшее на смену 4G (LTE). Первые спецификации стандарта утвердил международный консорциум 3GPP в 2018 году, а коммерческие сети в Южной Корее и США заработали в апреле 2019 года.

Требования к 5G сформулированы Международным союзом электросвязи (МСЭ) в программе IMT-2020. Согласно им, сеть пятого поколения должна обеспечивать:

пиковую скорость загрузки данных до 20 Гбит/с (у LTE – около 1 Гбит/с);

задержку передачи сигнала до 1 миллисекунды в специальных режимах (у 4G – в среднем 20–50 мс);

подключение до 1 млн устройств на 1 кв. км;

стабильную работу при движении со скоростью до 500 км/ч.

На практике реальная скорость у абонента ниже пиковой и зависит от загруженности сети, расстояния до базовой станции и используемых частот. Скорость 5G может быть выше, чем у LTE, однако разница зависит от частотного диапазона, оборудования, уровня сигнала и нагрузки на сеть.

Как работает сеть 5G

Принцип работы 5G не отличается от предыдущих поколений: смартфон обменивается данными с базовой станцией с помощью радиоволн, а станция передает информацию дальше по проводным линиям. Разница заключается в используемых частотах и технологиях обработки сигнала.

Частоты 5G делятся на два основных диапазона:

FR1 – от 410 МГц до 7,125 ГГц. Здесь работает большинство сетей в мире, включая российские. Сигнал проходит через стены и покрывает большие расстояния.

FR2 – от 24,25 до 71 ГГц. Этот диапазон включает миллиметровые волны и отдельные частотные поддиапазоны. Он позволяет достигать высоких скоростей передачи данных, но имеет меньшую дальность распространения и хуже проходит через препятствия. Такие частоты используют преимущественно в местах с высокой плотностью пользователей: на стадионах, в аэропортах и деловых центрах.

Ключевые технологии, за счет которых 5G работает быстрее:

Massive MIMO – базовая станция оснащается десятками и сотнями антенн, которые одновременно обслуживают множество абонентов.

Beamforming (формирование луча) – сигнал направляется узким лучом точно на устройство пользователя, а не рассеивается во все стороны.

Малые соты (small cells) – компактные маломощные станции, которые устанавливают на зданиях, фонарных столбах и остановках для плотного покрытия.

Network slicing (нарезка сети) – одна физическая сеть делится на виртуальные сегменты под разные задачи, например под беспилотный транспорт и обычный мобильный интернет.

Существуют два варианта построения сетей. NSA (Non-Standalone) – 5G работает в связке с ядром сети 4G и в основном дает прирост скорости. SA (Standalone) – полностью автономная сеть пятого поколения, которая раскрывает все возможности стандарта, включая сверхнизкие задержки.

Как запускается 5G в России

Коммерческие сети 5G в России заработали 11 сентября 2026 года. Решение о запуске приняла Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в конце августа 2026 года. Развертывание сети происходит поэтапно: на первом этапе связь доступна в отдельных зонах, а не на всей территории городов.

Основные условия запуска:

операторы «большой четверки» – МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2 – могут разворачивать 5G на частотах, ранее выделенных под LTE, и на базовых станциях, установленных до 1 сентября 2026 года;

каждый из четырех операторов получил без аукциона по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц;

с 2027 года начинается поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.

Минцифры рассчитывает обеспечить услуги 5G во всех городах-миллионниках до конца 2027 года. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц сети планируется запустить в наиболее популярных локациях этих городов до конца 2028 года, после чего покрытие будет расширяться в течение трех лет.

На первом этапе российские сети работают по схеме NSA, поэтому абоненты получают прежде всего более высокую скорость мобильного интернета. Услуга доступна только абонентам четырех крупнейших операторов, на старте – в рамках обычных тарифов. Для подключения необходим смартфон с поддержкой 5G и нужных частотных диапазонов. Для работы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц устройство должно поддерживать соответствующий частотный диапазон n79 (4,4–5,0 ГГц). При этом совместимость зависит также от конфигурации сети и программного обеспечения смартфона. Перечень совместимых моделей рекомендуется уточнять у оператора.

Основные мифы о 5G

С момента появления технологии вокруг нее распространилось множество ложных утверждений. Большинство из них не имеют научного подтверждения.

Миф 1. 5G распространяет коронавирус или ослабляет иммунитет.

В 2020 году эта версия привела к поджогам вышек связи в Великобритании и других странах. ВОЗ опровергла связь между мобильными сетями 5G и распространением COVID-19: вирусы не передаются с помощью радиоволн, а коронавирус распространялся и в странах, где сетей 5G не было.

Миф 2. Излучение 5G – радиация, как от рентгена.

Радиоволны 5G относятся к неионизирующему излучению. Энергии их фотонов недостаточно для прямого разрушения химических связей и повреждения ДНК. Ионизирующее излучение начинается с ультрафиолетового диапазона, частота которого в десятки тысяч раз выше частот мобильной связи.

Миф 3. Миллиметровые волны проникают глубоко в организм.

На деле все наоборот: чем выше частота, тем меньше глубина проникновения. Миллиметровые волны поглощаются в поверхностном слое кожи на глубине менее 1 мм и не достигают внутренних органов. Это относится к миллиметровым волнам диапазона FR2, а не ко всем частотам, используемым в сетях 5G.

Миф 4. Чем больше вышек, тем сильнее облучение.

Малые соты работают на значительно меньшей мощности, чем крупные станции. Кроме того, при близком расположении станции телефону не нужно усиливать собственный сигнал. Наибольшую мощность смартфон излучает именно при слабой связи, когда пытается «дотянуться» до удаленной вышки.

Миф 5. Из-за 5G массово гибнут птицы.

История о сотнях погибших скворцов в Гааге в 2018 году распространилась в соцсетях как доказательство вреда 5G. Проверка показала, что в тот период в городе не проводилось испытаний 5G, а причину гибели птиц власти с технологией не связывали.

Миф 6. 5G никто не проверял на безопасность.

Частоты 5G в диапазоне FR1 близки к частотам, которые десятилетиями используются в Wi-Fi, 4G и радиолокации. Международные нормы безопасности, в том числе обновленные в 2020 году рекомендации ICNIRP, охватывают весь диапазон от 100 кГц до 300 ГГц, включая частоты 5G. При этом наличие нормативов не означает, что все возможные долгосрочные эффекты именно 5G уже изучены: исследования продолжаются.

Что говорит наука

Влияние радиочастотного излучения на организм изучается более 30 лет. За это время опубликованы тысячи работ, включая крупные систематические обзоры по заказу ВОЗ.

Международное агентство по изучению рака (IARC) в 2011 году отнесло радиочастотные электромагнитные поля к группе 2B – «возможно канцерогенные». Эта категория означает, что имеются ограниченные данные о возможной канцерогенности, однако их недостаточно, чтобы установить причинно-следственную связь. Классификация не означает, что вред доказан, но и не позволяет полностью исключить потенциальный риск. В эту же категорию входят, например, экстракт алоэ вера и традиционные азиатские соленья.

В 2019 году ВОЗ заказала серию систематических обзоров для обновления оценки рисков. Основные результаты:

В 2024 году в журнале Environment International опубликован обзор, в который вошли 63 исследования из 22 стран за период с 1994 по 2022 год. Связь между использованием мобильных телефонов и раком мозга не выявлена – в том числе у людей, пользующихся телефоном более 10 лет и подолгу разговаривающих.

Не обнаружено связи с опухолями слюнных желез, гипофиза, невриномой слухового нерва и менингиомой.

Несмотря на многократный рост числа пользователей мобильной связи с 1990-х годов, пропорционального роста заболеваемости раком мозга в мире не зафиксировано.

Эти результаты означают, что исследования не выявили статистически значимой связи, но не доказывают абсолютное отсутствие любых рисков.

Отдельного внимания заслуживает исследование Национальной токсикологической программы США (NTP), завершенное в 2018 году. У самцов крыс, подвергавшихся облучению сигналами 2G и 3G, выявили повышенную частоту опухолей сердца. Животных подвергали облучению всего тела около 9 часов в сутки с чередованием периодов включения и выключения сигнала на протяжении двух лет. Уровни воздействия различались между экспериментальными группами: некоторые соответствовали максимальному допустимому уровню локального воздействия на ткани человека, другие превышали его. Поэтому условия эксперимента нельзя напрямую сопоставлять с обычным использованием смартфона.

Консультативная группа IARC рекомендовала пересмотреть классификацию радиочастотного излучения с учетом новых данных. На ноябрь 2026 года действует классификация 2B. На ноябрь 2026 года действует классификация 2B.

Как 5G влияет на здоровье человека

Основной установленный механизм неблагоприятного воздействия радиочастотного излучения на организм — тепловой: при высокой интенсивности ткани нагреваются. Санитарные нормы устанавливаются с запасом, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев тканей.

В России уровень излучения для населения ограничивает СанПиН 1.2.3685-21. Это одна из самых строгих норм в мире: допустимый уровень примерно в 100 раз ниже, чем по рекомендациям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Требования распространяются и на базовые станции 5G.

Что необходимо знать о реальном уровне воздействия:

Излучение от базовых станций на уровне земли и в жилых помещениях, как правило, составляет небольшую долю от допустимых норм.

Основной источник воздействия для человека – собственный смартфон, а не вышки связи.

Перед вводом в эксплуатацию каждая базовая станция в России проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу с расчетом и измерением уровня излучения.

Отдельно стоит вопрос так называемой электромагнитной гиперчувствительности. Часть людей связывает с излучением головную боль, усталость, нарушения сна. В слепых исследованиях участники не могли определить, когда источник излучения включен, а когда выключен, и симптомы не зависели от реального воздействия. ВОЗ не признает это состояние медицинским диагнозом, однако подчеркивает, что сами симптомы реальны и требуют обследования у врача для выявления их истинной причины.

Таким образом, на сегодняшний день причинно-следственная связь между воздействием радиочастотного излучения в пределах установленных норм и неблагоприятными последствиями для здоровья не доказана. При этом исследования долгосрочного воздействия, в том числе частот 5G, продолжаются.

Польза и перспективы 5G

Сети пятого поколения рассчитаны не только на ускорение мобильного интернета. Высокая пропускная способность, минимальная задержка и возможность подключать большое количество устройств открывают новые сферы применения.

Основные направления использования 5G:

Мобильный интернет – загрузка фильмов и игр за секунды, стабильные видеозвонки и трансляции в высоком качестве даже в местах большого скопления людей.

Медицина – телемедицинские консультации, удаленный мониторинг состояния пациентов, развитие технологий дистанционного управления медицинским оборудованием.

Транспорт – связь беспилотных автомобилей между собой и с дорожной инфраструктурой, управление светофорами в реальном времени.

Промышленность – автоматизация производства, управление роботами и дронами, удаленный контроль за оборудованием на заводах, в шахтах и портах.

«Умный город» – системы видеонаблюдения, интеллектуальное освещение, датчики для контроля качества воздуха и коммунальных сетей.

Интернет вещей – подключение бытовой техники, счетчиков и систем безопасности.

Для России развитие 5G связано также с задачей импортозамещения: переход на базовые станции отечественного производства должен стимулировать развитие собственной телекоммуникационной отрасли. Полностью возможности технологии, включая промышленное применение, раскроются после запуска автономных сетей SA и освоения диапазона 4,63–4,99 ГГц.