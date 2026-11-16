Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.16 комментариев
Ограничения полетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского сняты
Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский в Московском регионе, сообщил в Max-канале представитель ведомства.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Ранее в этих аэропортах были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, рейсы принимались и выпускались по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером понедельника сообщили о перехвате 148 украинских дронов над семью регионами России. Атака беспилотников на Москву стала крупнейшей с начала ноября. В понедельник силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве почти 200 дронов.