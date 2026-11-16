У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша

При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом сообщил источник телеканала 360.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.

В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.

В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.