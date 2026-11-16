Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
У горящего здания горнолыжного комплекса в Москве обрушилась крыша
При пожаре на складе горнолыжного комплекса в Москве обрушилась кровля
В Москве произошло обрушение кровли здания на складе горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в Крылатском, там фиксируется сильное возгорание.
Об этом сообщил источник телеканала 360.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник источник в экстренных службах города сообщил об увеличении площади пожара на территории комплекса «Лата трэк» до 500 квадратных метров.
В январе региональное Главное управление МЧС сообщило об обрушении кровли на мебельном складе во Владивостоке в результате пожара.
В прошлом году МЧС сообщило об обрушении кровли из-за крупного пожара на складе в Ленинградской области.