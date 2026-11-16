Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.8 комментариев
Более 174 тыс. человек подписали петицию за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга
Петиция за возвращение экс-главы Nvidia Хуанга собрала 174 тыс. подписей
Петицию за восстановление бывшего генерального директора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга в должности поддержали более 174 тыс. человек.
По состоянию на понедельник обращение подписали 174,7 тыс. человек, из которых 8,7 тыс. являются действующими сотрудниками предприятия, 91,6 тыс. – акционерами, а 72,7 тыс. – сторонниками Дженсена Хуанга, передает РИА «Новости».
О сборе подписей под соответствующей петицией в субботу сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Маск и другие руководители технологических компаний подписали открытое письмо с призывом восстановить Дженсена Хуанга.
В тот же день бывший руководитель компании Nvidia обсудил с соратниками возможность своего возвращения.
В четверг генеральный директор американской компании покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.