Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.4 комментария
В Гонконге запланировали испытания двухтонных электрических летающих грузовиков
В ближайшие полгода Гонконг планирует провести первые испытания инновационных электрических аппаратов вертикального взлета для перевозки грузов.
Тестирование первых двухтонных летающих автомобилей, предназначенных для грузоперевозок, пройдет в Гонконге до конца текущего года, передает РИА «Новости». Информацию о грядущих испытаниях подтвердил технический директор консалтинговой компании AECOM Люй Имин.
«Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», – сообщил представитель компании. Сейчас разработчики активно обсуждают детали проекта с местными властями, в том числе с департаментом гражданской авиации.
Новые электрические грузовики способны зависать в воздухе подобно вертолетам, а затем переходить в режим самолетного полета. Данная модель разработана специально для транспортировки тяжелых грузов, являясь более тихой, экологичной и экономичной альтернативой обычным дронам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, семь китайских производителей запланировали начать поставки летающих автомобилей до конца этого года.
В марте специалисты КНР успешно испытали тяжелый грузовой беспилотник «Чанъин-8». Компания XPeng Motors пообещала наладить массовое производство подобных аппаратов в 2026 году.