В Гонконге запланировали испытания двухтонных электрических летающих грузовиков

Тестирование первых двухтонных летающих автомобилей, предназначенных для грузоперевозок, пройдет в Гонконге до конца текущего года, передает РИА «Новости». Информацию о грядущих испытаниях подтвердил технический директор консалтинговой компании AECOM Люй Имин.

«Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», – сообщил представитель компании. Сейчас разработчики активно обсуждают детали проекта с местными властями, в том числе с департаментом гражданской авиации.

Новые электрические грузовики способны зависать в воздухе подобно вертолетам, а затем переходить в режим самолетного полета. Данная модель разработана специально для транспортировки тяжелых грузов, являясь более тихой, экологичной и экономичной альтернативой обычным дронам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семь китайских производителей запланировали начать поставки летающих автомобилей до конца этого года.

В марте специалисты КНР успешно испытали тяжелый грузовой беспилотник «Чанъин-8». Компания XPeng Motors пообещала наладить массовое производство подобных аппаратов в 2026 году.