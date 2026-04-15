США отказались продлевать лицензии на российскую и иранскую нефть
Министр финансов США Бессент: Вашингтон не продлит лицензию на российскую нефть
США не будут продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть», – приводит слова Бессента передает РИА «Новости».
По его словам, временное смягчение санкций в отношении российской нефти было необходимо Вашингтону для стабилизации рынка. Он заявил, что рассматривались «сценарии конца света», при которых цена нефти поднималась бы до 150, 200 или 250 долларов за баррель.
Министр отметил, что выдача генеральной лицензии помогла удержать котировки и, по оценкам Вашингтона, могла принести России около 2 млрд долларов дохода. Бессент добавил, что при росте цен до 150 долларов Москва заработала бы значительно больше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывались предположения, что американские власти вероятно примут решение о продлении действия лицензии на продажу российской нефти для контроля мировых цен. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал вариант сохранить ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне роста цен на топливо и переговоров по Ближнему Востоку.
В марте Вашингтон разрешил продажу загруженных до 12 марта российских энергоносителей.