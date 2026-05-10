Ушаков: Уиткофф и Кушнер могут уже скоро приехать в Россию
Стив Уиткофф, спецпосланник президента США, и Джаред Кушнер, американский бизнесмен и зять Дональда Трампа, могут в ближайшее время посетить Россию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил: «Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», передают «Вести».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.