  
    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    3 мая 2026, 02:28 • Новости дня

    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк», посвященные предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Около 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла по улицам в центре Вашингтона. К шествию присоединились как российские соотечественники, так и американцы, передает РИА «Новости».

    Участники с портретами ветеранов, российскими флагами и копиями Знамени Победы прошли от сквера Фаррагут у Белого дома к мемориалу Второй мировой войны, исполняя песни военных лет.

    Безопасность колонны обеспечивали полицейские автомобили и офицеры на велосипедах. У мемориала шествие встретил живой оркестр.

    Аналогичное мероприятие состоялось на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, где собрались несколько десятков человек.

    Заместитель постпреда Дмитрий Чумаков обратился к собравшимся: «День Победы – это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Группа украинцев пыталась помешать проведению шествия, выкрикивая угрозы и националистические лозунги.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    2 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама

    @ Наталья Блинова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Амстердама группа украинцев пыталась помешать проведению шествия «Бессмертного полка», выкрикивая угрозы и националистические лозунги, сообщили участники акции.

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников шествия и представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах. Акция, приуроченная ко Дню Победы, а также памяти жертв трагедии в Одессе, прошла в субботу по центральной улице Дамрак.

    «Во время шествия «Бессмертного полка» по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию», – рассказал собеседник агентства. По его данным, участники контрпротеста выкрикивали антироссийские лозунги, угрозы и несли плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

    Представитель Волонтерского корпуса отметил четкую работу полиции Амстердама, которая оперативно пресекла провокацию и обеспечила безопасность и порядок. Благодаря действиям правоохранителей шествие удалось продолжить.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

    Ранее украинцы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН. До этого сообщалось, что памятные мероприятия «Бессмертного полка» в России и за рубежом запланированы с расширенным набором форматов с 1 по 11 мая.


    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    30 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде из-за необходимости обеспечить надежную защиту жителей и гостей столицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    При подготовке торжественных мероприятий в столице руководство страны ориентировалось на текущую оперативную обстановку, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приоритетной задачей стала защита граждан.

    «Каким точно – я вам сейчас не буду говорить. Он будет в несколько усеченном формате», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что полноформатный парад проводился в прошлом году в честь юбилейной даты.

    Дополнительные детали предстоящего события пресс-секретарь раскрывать не стал. Он напомнил, что Министерство обороны уже опубликовало основную информацию о подготовке и проведении торжеств на Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонн военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы. Ветеран ФСБ Сергей Гончаров назвал выбранный формат праздничных мероприятий оптимальным.

    1 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии одобрили пролет через свое воздушное пространство самолета словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который собирается на торжества в честь Дня Победы в Москву.

    Министерство иностранных дел Чехии без задержек одобрило стандартный запрос на пролет правительственного борта Словакии, сообщил пресс-секретарь ведомства Адам Черге, передает ТАСС.

    «Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», – заявил представитель чешского МИД.

    Роберт Фицо планирует посетить российскую столицу 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы. В ходе визита премьер-министр Словакии намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Цель поездки – отдать дань памяти красноармейцам, павшим за освобождение Словакии от фашистских захватчиков.

    При этом Эстония, Литва, Латвия и Польша ранее запретили пролет самолета Фицо через свою территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы приехать в Москву на День Победы. В польских дипломатических кругах допустили поездку словацкого политика на автомобиле.

    1 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Госдолг США впервые со Второй мировой превысил объем экономики страны
    @ Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    К концу марта финансовые обязательства Вашингтона достигли 31,27 триллиона долларов, впервые с 1946 года превысив стопроцентный объем американской экономики.

    Американские показатели задолженности достигли рекордных значений, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox Business.

    «Государственный долг США в настоящее время превысил размер американской экономики, переступив исторический порог, который не перешагивали со времен окончания Второй мировой войны», – отмечает издание.

    По оценкам бюро экономического анализа министерства торговли, к концу марта общие обязательства составили около 31,27 трлн долларов. При этом объем ВВП оценивался в 31,22 трлн долларов. Таким образом, задолженность превысила 100% объема экономики.

    В последний раз аналогичная ситуация фиксировалась в 1946 году, когда этот показатель достигал 106%. Агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к 2027 году госдолг может увеличиться до 122,2% от ВВП.

    Ранее в апреле сообщалось, что госдолг России стал самым низким среди стран G20.

    Вложения России в американские гособлигации сократились.

    1 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Медведев назвал любимые фильмы о войне ко Дню Победы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился списком любимых кинокартин, которые традиционно смотрит 9 Мая.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о своем личном топе фильмов на День Победы, передает ТАСС. Своими предпочтениями он поделился во время пленарного заседания партийного форума «Есть результат!» в Петербурге.

    «Это, действительно, наша советская и российская традиция [смотреть фильмы о войне 9 Мая]. Ну, во всяком случае, в моей семье этому следуют», – сказал политик. В его список вошли такие известные советские ленты, как «Офицеры» и «Летят журавли».

    Для понимания масштаба победы Медведев также порекомендовал посмотреть киноэпопею «Освобождение». Он отметил, что эти картины создавались без применения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, что делает сцены максимально реалистичными.

    В прошлом году продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне.

    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    30 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Россиянина арестовали на Кипре за атаку на полицейских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Северного Кипра задержали россиянина после инцидента с полицией, когда турист в нетрезвом виде напал на сотрудников и причинил им травмы, сообщают местные СМИ.

    Россиянин был арестован на территории Турецкой республики Северного Кипра за нападение на полицейских, сообщает агентство Magusa. Инцидент произошел во вторник, сразу после прибытия туриста из России в страну, которую официально признает только Турция, отмечает РИА «Новости».

    По информации агентства, в городе Гирне полицейские заметили россиянина в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался проходить тест на алкоголь, начал громко кричать и вести себя агрессивно, чем напугал местных жителей. Именно они вызвали полицию после того, как турист начал повышать голос.

    Задержание россиянина, по данным полиции, проходило с трудом. Полицейский Мухаммед Эркан в суде рассказал: «Турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, в результате сломав палец мужчине».

    Вечером в среду суд арестовал туриста на сутки, предъявив обвинения в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей, а также нахождении в нетрезвом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пенитенциарных учреждениях Республики Кипр отбывают наказание девять граждан России.

    Ранее власти Кипра арестовали в аэропорту Ларнаки российского гражданина Серажудина Актулаева по международному ордеру, выданному США. Позже российское посольство оказало помощь Актулаеву.


    30 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин и Трамп условились продолжать посредничество в урегулировании конфликтов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить оказывать посреднические услуги для урегулирования конфликтов, передает ТАСС.

    При этом точные даты новых переговоров или визитов уполномоченных представителей пока не определены. Эту информацию представителям прессы сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет», – указал официальный представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране. Владимир Путин проинформировал американского коллегу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших с начала 2025 года.

    2 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Юрист предупредила о наказании за неправильное ношение георгиевской ленты

    Tекст: Мария Иванова

    Закрепление георгиевской ленты на автомобильных ручках или собачьих ошейниках грозит уголовным преследованием из-за высокого риска загрязнения и осквернения символа воинской славы, предупредила адвокат Наталья Малиновская.

    Неправильное обращение с символом воинской славы способно стать поводом для уголовного преследования, передает ТАСС.

    По словам адвоката Натальи Малиновской, «размещение георгиевской ленты на одежде ниже уровня локтя уже может вызывать вопросы со стороны правоохранительных органов». «Такое ношение ленты еще не означает осквернения», – пояснила, впрочем, она.

    Эксперт уточнила, что при низком закреплении знака возрастает риск случайно его испачкать или повредить. Подобная неаккуратность может быть истолкована полицией не в пользу гражданина.

    Использование ленты на собачьих ошейниках или автомобильных ручках недопустимо, поскольку это прямо противоречит ее высокому статусу.

    Наказание за такие деяния регулируется уголовной статьей о реабилитации нацизма, а суровость приговора зависит от степени оскорбления.

    Малиновская напомнила, что закон направлен против умышленного и демонстративного уничтожения символа. Юрист призвала граждан внимательно относиться к значению георгиевской ленты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Волонтеры Победы» порекомендовали носить георгиевскую ленту на груди выше уровня локтя.

    За публичное осквернение этого символа воинской славы нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы.

    В прошлом году правоохранительные органы возбудили уголовное дело против плюнувшего в ленту во время трансляции стримера.

    30 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Медведев заявил о прагматизме администрации США после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом подтверждает прагматизм нынешней администрации США, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые», «сказать, что мы в лице Соединённых Штатов имеем абсолютного медиатора я, конечно, не могу, но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. Даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает», передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что администрация Трампа, по сравнению с предыдущей администрацией Джо Байдена, проявляет большую заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

    Зампред Совбеза напомнил, что именно при Байдене были совершены основные финансовые переводы и дотации Украине. По словам Медведева, администрация Байдена «просто запрягала колесо войны и финансировала конфликт в максимальной степени».

    Он при этом выразил сомнение в эффективности США как посредника в международных конфликтах, отметив, что роль универсального посредника чрезвычайно сложна и «вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях».

    Ранее американский лидер после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что решение для украинского кризиса удастся найти «сравнительно скоро».

    Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, который продолжался более полутора часов.

    Президент США заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

