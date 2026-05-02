Путин подписал закон о правилах агитации с использованием изображений и голосов

Путин запретил использовать дипфейки в предвыборной агитации

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование изображений и голосов в агитационных материалах, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ запрещает применять изображения или голоса любого человека, в том числе вымышленных или умерших, за исключением случаев, оговоренных в законе «Об основных гарантиях избирательных прав». Закон также распространяется на изображения и аудиозаписи, созданные с помощью информационных технологий.

Допускается использовать изображения и голос кандидата самим кандидатом, избирательным объединением, его выдвинувшим, а также иного гражданина России старше 18 лет, если получено его письменное согласие. Если в агитационных материалах используется изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, должно быть обязательно указано об этой аффилированности.

Кроме того, законом разрешается оформление итоговых протоколов и сводных таблиц о голосовании в электронном виде, однако обязательна копия протокола на бумажном носителе с заверением. Данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов теперь должны размещаться на официальных сайтах избирательных комиссий до дня голосования.

Уточняются и правила использования наименований избирательных объединений: для юридических лиц используется название из единого реестра. Также закон позволяет сенатору, избранному депутатом регионального парламента нового созыва, совмещать обе должности до решения о наделении его полномочиями сенатора.

Государственная дума приняла закон о запрете использования созданных искусственным интеллектом изображений людей в предвыборной агитации.

Ранее Верховный суд России запретил размещение сгенерированных нейросетями вымышленных лиц в агитационных материалах.

До этого правительство России не поддержало законопроект о снятии ограничений на применение искусственного интеллекта в рамках предвыборных кампаний.