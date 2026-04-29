Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.6 комментариев
Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.
Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.
Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.