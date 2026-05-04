Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20
Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о назначении начальника экспертного управления президента Дениса Агафонова официальным представителем страны по делам ведущих индустриальных государств.
Владимир Путин официально сменил представителя страны по связям с лидерами стран «Группу двадцати», передает РИА «Новости».
Документ о кадровых перестановках уже опубликован на официальном портале правовых актов.
«Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», – говорится в тексте распоряжения.
Известно, что ранее этот ответственный пост занимала Светлана Лукаш. Новое решение вступило в законную силу в день подписания, 4 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Лукаш сообщила о необходимости реформирования формата «Группу двадцати». В декабре российская делегация высоко оценила результаты первой встречи шерп в Вашингтоне. Весной она отмечала ожидание Белым домом участия всех лидеров в будущем саммите.