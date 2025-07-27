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Белоусов открыл бюст адмирала Ушакова в Петербурге
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны Андрей Белоусов принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Федора Ушакова в сквере Главного Адмиралтейства, сообщает ТАСС. Белоусов отметил, что Ушаков прославился как великий морской стратег и символ силы и духа русского флота.
В ходе церемонии глава Минобороны подчеркнул вклад адмирала в защиту интересов страны, укрепление морского потенциала и усиление международного влияния России. Министр заявил: «Мы открываем памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота».
Белоусов также сообщил, что закладывается аллея морской славы в сквере Адмиралтейства. После церемонии министр вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. Моряки получили орден Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области. Он осмотрел новый многопрофильный медцентр. Медцентр оснастили современным оборудованием и телемедициной.