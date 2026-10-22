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Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии
Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году
Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.
Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».
Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.
Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.
В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.