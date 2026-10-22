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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня

    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

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    21 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    США сняли санкции с гендиректора «Беларуськалия» Рыбакова

    Минфин США исключил главу «Беларуськалия» Рыбакова из санкционных списков

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка генерального директора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова.

    Американское финансовое ведомство вывело из-под ограничительных мер руководителя белорусского предприятия. Имя Андрея Рыбакова убрали из перечня лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

    В официальном документе об обновлении санкционных списков указывается, что снятие ограничений касается Рыбакова Андрея Алексеевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для страны.

    В сентябре США сняли санкции с нескольких белорусских компаний.

    Спецпосланник США Коул назвал условие отмены ограничений против Белоруссии.

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    21 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Захарова пообещала соразмерный ответ на милитаризацию Финляндии

    МИД пообещал соразмерно ответить на милитаризацию Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет эффективно реагировать на действия Финляндии по наращиванию военного потенциала НАТО.

    Захарова заявила, что Россия внимательно наблюдает за курсом Хельсинки и подготовит ответ на развитие инфраструктуры Североатлантического альянса у своих границ, передает РИА «Новости».

    «Финляндия в последнее время проводит крайне опасный курс на тотальную милитаризацию страны, включая снятие ограничений на размещение на своей территории ядерного оружия натовцами… Мы за этим за всем и внимательно наблюдаем, и соответственно реагируем, и будем реагировать соразмерно и эффективно», – заявила Захарова.

    Дипломат добавила, что Хельсинки активно способствует расширению логистического потенциала и военной мобильности блока. Кроме того, Финляндия ускоренно интегрируется в командно-штабные структуры НАТО, закупает ударные вооружения и проводит учения с наступательными сценариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала проведение восьми совместных учений с НАТО у границ России.

    Ранее финский президент заявил об отсутствии угрозы нападения со стороны Москвы.

    Кроме того, Хельсинки назвал «российскую угрозу» ключевым фактором будущего.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Борт, вылетевший из Брюсселя около 11.00 мск, направился в сторону Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    По состоянию на 13.00 мск самолет пересекал границу Польши и Литвы недалеко от Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области. В начале месяца британский самолет-разведчик начал полет у границ России. В сентябре шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

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    21 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей

    Генсек ОДКБ Масадыков заявил о росте числа военных НАТО у западных границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Генеральный секретарь посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Белоруссии и запланировал еще одну поездку на ноябрь, передает РИА «Новости».

    «Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьезный фактор», – заявил Масадыков.

    Он добавил, что на сопредельной стороне идет активное строительство фортификационных сооружений. По словам генсека, организация внимательно наблюдает за происходящим и обсуждает эти вопросы с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью.

    Во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у российских границ.

    До того белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной.

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    21 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел у российских границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

    Борт вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, пересек воздушное пространство Дании и направился в Литву, где оказался недалеко от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Позже самолет направился в воздушное пространство Латвии и продолжил движение в сторону Эстонии вблизи российской границы.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных рубежей России. Североатлантический альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания, однако Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

    В субботу авиация США также пролетела над Прибалтикой у российских рубежей.

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    22 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству

    МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.

    «В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.

    По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.

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    22 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    В НОК подтвердили переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Виктор Лукашенко подтвердил, что велись переговоры о переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Белоруссии.

    По его словам, несмотря на выбор Плющенко в пользу Азербайджана, Белоруссия будет поддерживать его на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну», – заявил глава НОК.

    Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия будет поддерживать Плющенко так же, как до этого «поддерживала всех россиян».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученица Евгения Плющенко Злата Сапрыкина решила выступать за команду Киргизии.

    В июне Евгений Плющенко сообщил о решении тренировать своего сына в России.

    В мае фигуристка Софья Муравьева решила покинуть сборную России и сменить спортивное гражданство.

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    22 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Украине разрешили покупать оружие через агентство НАТО

    FT: НАТО разрешит Украине закупать оружие через агентство альянса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс предоставит Киеву возможность приобретать вооружение и боеприпасы через свое централизованное агентство по закупкам, сообщает Financial Times.

    Украина сможет осуществлять закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования через агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Как заявила директор по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбом, такой механизм рассматривается как альтернатива двусторонним инициативам по поставкам вооружений.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева являются законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщали, что удары по Одессе мешают поставкам оружия НАТО на Украину.

    Тем временем Марк Рютте обсудил с союзниками передачу дополнительных систем ПВО Киеву.

    Также конфликты на Ближнем Востоке и Украине привели к дефициту тротила в Европе.

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    22 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Минобороны России и Белоруссии решили обсудить развитие единой системы ПВО

    Россия Белоруссия решили обсудить совершенствование единой системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные ведомства России и Белоруссии обсудят в Минске совершенствование объединенной военной инфраструктуры и единой системы ПВО.

    Заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран состоится в четверг в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    В заседании примут участие министр обороны России Андрей Белоусов и глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

    На повестке дня стоят вопросы, имеющие принципиальное значение для укрепления обороноспособности Союзного государства. В частности, речь пойдет о функционировании региональной группировки войск, а также о совершенствовании объединенной военной инфраструктуры и единой системы ПВО, сообщили в Минобороны Белоруссии.

    Кроме того, стороны планируют обсудить углубление взаимодействия органов военного управления в сфере совместной оперативной и боевой подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    Также в Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину.

    Тем временем Андрей Белоусов сообщил об усилении обороны Союзного государства.

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    22 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия свято выполняет данные США обещания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подвижках в переговорном процессе Минска с Вашингтоном и подчеркнул, что республика строго выполняет все данные США обещания.

    В переговорном процессе Белоруссии и США наметились подвижки по многим вопросам. «Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Очень хотелось бы, чтобы американцы в этом отношении на сто процентов выполняли договоренности», – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

    Глава государства отметил, что американская администрация уделяет внимание контактам с Минском, несмотря на высокую загруженность, пишет БелТА. В четверг президент принимает доклад о результатах работы на переговорном направлении.

    В обсуждении участвуют премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков и постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Александр Лукашенко решил встретиться с посланником Дональда Трампа по Белоруссии.

    Глава государства потребовал от США вернуть 44 млн долларов.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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