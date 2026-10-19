Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США
Politico: НАТО начало переговоры о силах на случай войны с Россией
Руководство НАТО в ближайшие дни начнет переговоры о новых целях по силам и вооружениям на 2029 год для отражения возможной атаки России, тогда как администрация Дональда Трампа обсуждает резкое сокращение военного присутствия США в Европе.
НАТО в октябре запускает переговоры о том, какие силы и вооружения союзникам потребуются для отражения потенциального удара России и как страны альянса будут за это платить; новые «целевые показатели возможностей» должны быть достигнуты к 2029 году, пишет Politico.
Переговоры станут первым этапом цикла планирования NDPP и определят так называемый уровень амбиций – сколько войск и возможностей готовы предоставить 32 страны НАТО, включая вопрос о том, сохранять ли резерв из 18 бригад для операций вне территории альянса и как оказывать обычную военную поддержку ядерным державам, таким как США и Британия.
На фоне обсуждения в Вашингтоне сокращения контингента в Европе, затрагивающего стратегические бомбардировщики, истребители, подлодки, корабли и беспилотники, союзникам придется закрывать возможный «американский разрыв» собственными возможностями, договариваясь о справедливом распределении расходов и, возможно, переходя от требований по конкретным видам оружия к задачам по поражению целей, которые каждая страна сможет решать своими системами.
Politico отмечает, что дискуссия охватывает пять ключевых направлений: согласование уровня амбиций по войскам, восполнение снижающегося вклада США, региональные разногласия между восточным, северным и южным флангами, баланс между наращиванием беспилотных систем и традиционной бронетехникой, а также использование опыта Украины, где, по словам высокопоставленного дипломата НАТО, «это будет тяжело: разделение бремени, роль США, сочетание уровня амбиций с политическими приоритетами – это огромная задача».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России. В пятницу главком ОВС НАТО назвал создание «теории победы» рутинной работой альянса. В начале месяца агентство Bloomberg раскрыло детали нового оборонного плана НАТО с использованием искусственного интеллекта.