Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot

Tекст: Катерина Туманова

«Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.

Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.

В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.

В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.