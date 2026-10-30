Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Госдепартамент одобрил продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot
Госдеп: США одобрили продажу Украине 500 ракет для комплексов Patriot
Государственный департамент США согласовал возможную продажу Украине 500 зенитных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot стоимостью 2,1 млрд долларов, о чем сообщил на своем сайте.
«Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу иностранным военным правительству Украины для закупки ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) с сегментным усилением (MSE) и сопутствующего оборудования. Предполагаемая общая стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, полностью финансируемых партнерами и союзниками», – сообщил Госдепартамент США.
Для оплаты будут использованы средства Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также национальные фонды, обеспеченные кредитом Евросоюза на поддержку Украины. Американские средства в сделке не задействованы.
В Госдепартаменте отметили, что продажа улучшит возможности Киева по противоракетной обороне. Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине 26 октября обвинили Хегсета в задержке поставок Киеву ракет для Patriot.
В сентябре Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны. Евросоюз одобрил исключение для приобретения украинскими властями комплектующих для систем Patriot за счет кредитных средств.