Лантратова и омбудсмен Украины направились в Алешки для гуманитарной миссии

Лантратова и омбудсмен Украины Лубинец отправились в Алешки

Tекст: Вера Басилая

«Мы на пути в Алешки с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – сообщила Лантратова в Max.

В пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о введении российскими военными «режима тишины» на херсонском направлении с 27 октября для проведения гуманитарной операции.

По словам Лантратовой, приоритетом миссии станет оказание помощи мирным жителям региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции в Алешках. В четверг Яна Лантратова заявила о приезде украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.