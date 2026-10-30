Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Лантратова и омбудсмен Украины направились в Алешки для гуманитарной миссии
Лантратова и омбудсмен Украины Лубинец отправились в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в город Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.
«Мы на пути в Алешки с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Вместе координируем выполнение договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – сообщила Лантратова в Max.
В пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о введении российскими военными «режима тишины» на херсонском направлении с 27 октября для проведения гуманитарной операции.
По словам Лантратовой, приоритетом миссии станет оказание помощи мирным жителям региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции в Алешках. В четверг Яна Лантратова заявила о приезде украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.
Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.