Болгарский производитель назвал стандарты ЕС помехой для выпуска снарядов

Производитель из Болгарии пожаловался на разрозненные стандарты боеприпасов в ЕС

Tекст: Мария Иванова

Фрагментация европейского рынка снижает объемы выпуска боеприпасов, несмотря на готовность профильных компаний наращивать производство, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

«Мы могли бы выполнить гораздо больше заказов. <…> Наших мощностей достаточно», – заявил исполнительный директор болгарской оборонной компании «Арсенал» Христо Ибушев.

По его словам, разрозненные стандарты и дублирование проверок в Европе сдерживают работу предприятий. Из-за отсутствия единых нормативов в Евросоюзе снаряды из одной страны могут физически не подойти к оружию из другой, что приводит к срыву планов по быстрому увеличению поставок.

Ибушев отметил, что хотя страны НАТО согласовали ряд общих стандартов, отдельные государства продолжают вводить собственные требования и процедуры тестирования. В результате заказчики теряют интерес к сотрудничеству с производителями за пределами своих национальных границ.

Завод «Арсенал» является стратегическим объектом и крупнейшим предприятием военной промышленности Болгарии. В основном там производятся стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии роста темпов выпуска продукции у европейских производителей вооружений вопреки масштабным мерам поддержки.

В марте глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.