Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Болгарский производитель назвал стандарты ЕС помехой для выпуска снарядов
Производитель из Болгарии пожаловался на разрозненные стандарты боеприпасов в ЕС
Разрозненные стандарты и дублирование проверок в Евросоюзе сдерживают производство артиллерийских снарядов, заявил исполнительный директор болгарской оборонной компании «Арсенал» Христо Ибушев.
Фрагментация европейского рынка снижает объемы выпуска боеприпасов, несмотря на готовность профильных компаний наращивать производство, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.
«Мы могли бы выполнить гораздо больше заказов. <…> Наших мощностей достаточно», – заявил исполнительный директор болгарской оборонной компании «Арсенал» Христо Ибушев.
По его словам, разрозненные стандарты и дублирование проверок в Европе сдерживают работу предприятий. Из-за отсутствия единых нормативов в Евросоюзе снаряды из одной страны могут физически не подойти к оружию из другой, что приводит к срыву планов по быстрому увеличению поставок.
Ибушев отметил, что хотя страны НАТО согласовали ряд общих стандартов, отдельные государства продолжают вводить собственные требования и процедуры тестирования. В результате заказчики теряют интерес к сотрудничеству с производителями за пределами своих национальных границ.
Завод «Арсенал» является стратегическим объектом и крупнейшим предприятием военной промышленности Болгарии. В основном там производятся стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений.
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии роста темпов выпуска продукции у европейских производителей вооружений вопреки масштабным мерам поддержки.
В марте глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.