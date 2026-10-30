Биржевые цены на газ в Европе выросли до 1163 долларов

Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1160 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 1141,9 доллара, а по состоянию на 9:10 мск показатель составил 1163,7 доллара, передает РИА «Новости».

Отметки в 1100 долларов за тысячу кубометров показатель достиг в понедельник, впервые с 2022 года. К удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке.

По итогам сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем опубликовала прогноз, согласно которому запасы газа могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы при полном прекращении импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились до 1126 долларов за тысячу кубометров.

В среду спотовая цена природного газа на европейских биржах поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

На прошлой неделе стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе увеличилась выше отметки в 1070 долларов.